ビスチェリーナ新デザイン登場！華やかなレッドで叶える理想の美シルエット

年齢によるバストの変化や体型悩みから、おしゃれを思いきり楽しめないと感じている方も多いのではないでしょうか。そんな女性たちから支持を集めるHEAVEN Japanの人気ブラ「ビスチェリーナ」に、新デザインのレッドが仲間入りしました。セミロング丈ならではの補整力と華やかなデザインを兼ね備えた一枚は、着けるだけで気分まで高めてくれそう♡今回は、その魅力や商品ラインナップをご紹介します。

美シルエットを叶える人気の秘密

「ビスチェリーナ」の最大の特徴は、ビスチェのようなセミロング丈設計。トップとアンダーにしっかり差をつくり、女性らしいメリハリのあるシルエットへ導きます。

脇高設計とセミロング丈によって、脇や背中に流れたお肉を本来の位置へしっかり集めてキープ。

さらにHEAVEN Japan独自の4枚接ぎ立体設計により、バストの広がりを抑えながら自然な丸みと高さを演出します。

背中部分にはレースとパワーネットを採用し、広範囲をサポート。後ろ姿もすっきり見せてくれるため、薄着になる季節にも活躍してくれます。

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新デザインのレッドが仲間入り

今回登場した新デザインのレッドは、大輪の花を思わせる華やかな刺繍レースが印象的。鮮やかなレッドカラーが夏の気分を盛り上げ、大人の女性らしい上品な魅力を引き立てます。

また、新デザインからは全サイズでボーンが2本仕様となり、さらに安定感がアップ。長めのボーンと3列3段ホックにより、集めたお肉をしっかり支えながら美しいシルエットをキープします。

レースが直接肌に当たりにくい仕様や、タグをプリントにする工夫も施されており、快適な着け心地にもこだわっています。

商品ラインナップをチェック

ビスチェリーナ



価格：7,480円（税込）

多彩なサイズ展開も魅力。今回追加されたL65～M90サイズにより、さらに多くの女性が自分に合ったサイズを選べるようになりました。

サイズ：カップB、アンダー65～75※一部カラーのみ／カップC～D、アンダー65～80cm／カップE～M、アンダー65～90cm

※L～Mカップは一部カラーのみ

カラー：レッド／ブラック／ピンク／ヌーディブラック／ピンクベージュ／ミスティアクア／ラベンダーピンク／ベビーブルー／ブラウン／ディープネイビー

・スタンダードショーツ

価格：2,200円（税込）

サイズ：M／L／LL／3L

・Tバックショーツ

価格：2,420円（税込）

サイズ：M／L／LL

カラー：レッド／ブラック／ピンク／ヌーディブラック／ピンクベージュ／ミスティアクア／ラベンダーピンク／ベビーブルー／ブラウン／ディープネイビー

※お揃いのショーツは別売となります。

まとめ

バストラインを美しく整えながら、快適な着け心地も叶える「ビスチェリーナ」。今回登場した新デザインのレッドは、華やかなレースと鮮やかなカラーで気分まで前向きにしてくれる一枚です。

豊富なサイズ展開や高い補整力も魅力なので、自分らしい美しさを引き出したい方はぜひチェックしてみてください♪毎日のファッションがもっと楽しくなるお気に入りの一着に出会えるかもしれません。