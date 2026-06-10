山下リオ、船舶免許1級の取得を報告「出航したいんじゃー」 免許証公開に「顔写真の破壊力が半端ない」「写真が美人！」
俳優の山下リオ（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。小型船舶免許の1級を取得したことを報告するとともに免許証を公開した。
【写真】「めちゃ可愛い」免許証公開を公開した山下リオ
山下は「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と投稿。小型船舶免許1級に加え、水上バイクの免許も取得したことを明かした。
取得の背景には、漁師だった祖父の存在があるという。山下は「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした」と振り返り、「私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする」とつづった。
続けて「祖父が残した船を修理して、いつか徳島の港から出航したいんじゃー」と夢を明かし、祖父への思いをにじませた。
今後については「この夏は船長として海に出るのが目標でもある」と意欲を見せ、「海賊の役も待ってます」とユーモアを交えて呼びかけている。
この投稿にファンからは「多才過ぎます」「美しいひとは証明写真も美しい」「免許の写真なのに可愛い」「それにしても写真も可愛い」「写真が美人！」「顔写真の破壊力が半端ない」「免許証の写真とは思えないくらいにめちゃ可愛い」などの声が続々と届いている。
【写真】「めちゃ可愛い」免許証公開を公開した山下リオ
山下は「船舶免許1級を取得（もう半年ぐらい前だけど）（ついでに水上バイクも）」と投稿。小型船舶免許1級に加え、水上バイクの免許も取得したことを明かした。
取得の背景には、漁師だった祖父の存在があるという。山下は「大好きだった祖父は漁師で、数々のぶっ飛び伝説を残しているイカしたじぃちゃんでした」と振り返り、「私はそんなおじぃの血を色濃く受け継いでいる気がする」とつづった。
今後については「この夏は船長として海に出るのが目標でもある」と意欲を見せ、「海賊の役も待ってます」とユーモアを交えて呼びかけている。
この投稿にファンからは「多才過ぎます」「美しいひとは証明写真も美しい」「免許の写真なのに可愛い」「それにしても写真も可愛い」「写真が美人！」「顔写真の破壊力が半端ない」「免許証の写真とは思えないくらいにめちゃ可愛い」などの声が続々と届いている。