◇ナ・リーグ ドジャース−パイレーツ（2026年6月9日 ピッツバーグ）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が9日（日本時間10日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・DH」で先発出場。第3打席もニゴロに倒れ、相手先発で昨季サイ・ヤング賞に輝いた“怪物右腕”ポール・スキーンズ投手（24）相手に3打席凡退が続いた。

この日、スキーンズと3度目の対戦となった大谷は5回2死の第3打席も外角チェンジアップでニゴロに打ち取られ、快音が響かなかった。

直前には無死一塁で9番・フリーランドがニゴロに倒れると、4−6−3の併殺プレーを阻止しようとしたのか、一塁走者・ラッシングが二塁ベースカバーに入った相手遊撃手・トリオロに対し危険なスライディングを試みて守備妨害を取られる場面も。これにはNHK BSで解説を務めた小早川毅彦氏も「普通にショートの邪魔をしなくても…フリーランドは走力ありますからね」とラッシングのベースではなく遊撃手に向かってスライディングしたプレーに苦言を呈した。

大谷は初回の第1打席は低めスプリットでニゴロ、3回無死一塁の第2打席は高め直球に空振り三振に倒れると、5回の第3打席も外角チェンジアップでニゴロに打ち取られた。

スキーンズとは相手右腕が新人だった24年6月5日に初対戦。第1打席で3球三振も、第2打席で100・1マイル（約161・1キロ）の剛球を打ち砕き、本塁打を放つなど2安打。ただ、以降は9打席安打がなく、昨季まで通算11打数2安打の打率・182、1本塁打、6三振と苦手としている。

前日8日（同9日）は試合がなく、7日（同8日）のエンゼルス戦は5打数2安打で6月に入って5度目のマルチ安打をマーク。月別では最多となる62本塁打を放ち、21年は13本、23年は15本と量産し、ともに月間MVPに輝くなど、得意の6月は今年も好調をキープしている。