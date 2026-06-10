DXTEEN福田歩汰×ONE LOVE ONE HEART相原一心、タイBL日本リメイクでW主演「一緒にキュンキュンして、青春しましょう！」【コメント全文】
DXTEEN・福田歩汰とONE LOVE ONE HEART・相原一心が、TOKYO MX BLドラマ企画第2弾新土曜ドラマ『Your Sky ハレのち恋』（9月1日スタート、毎週土曜 深1：30）でW主演を務めることが10日、発表された。タイで社会現象を巻き起こした人気BLドラマの日本リメイクとなる。
【写真】谷口太一も！『Your Sky ハレのち恋』メインキャスト
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最終回を迎える前に続編の制作が決定するという異例の快挙を成し遂げたほか、YouTubeパイロット版は410万回再生を突破（26年4月時点）、Rakuten TVの25年度BL年間ランキングでも5位に輝くなど、世界中を美しい涙と極上の胸キュンで包み込んだ伝説の傑作が、舞台を日本に移し、新たな物語として生まれ変わる。
お人好しでピュアなポジティブ男子・陽向（福田歩汰）と、大学の有名人で“暴君プリンス”と恐れられるツンデレ先輩・蒼空（相原一心）。2人の運命が、とっさについたある“ウソ”をきっかけに、ドラマチックに動き出す。
本作でメインを務めるのは、ともにドラマ初主演となるフレッシュな2人。何事にも全力で明るいかわいい系男子・舟瀬陽向を演じるのは、「両片想い」や「ハルコイ」がロングヒット中のグローバルボーイズグループ・DXTEENの福田。持ち前の圧倒的透明感と愛嬌で、誰もが守りたくなる主人公を熱演する。
無口で威圧的だが、実は優しいツンデレ先輩・花村蒼空役は、「愛せ、至極散々な僕らの日を」でTikTokを中心に話題となった男女混合9人組グループ・ONE LOVE ONE HEARTの相原が演じる。涼しげな笑顔と、クールな瞳の奥に秘めた優しさで、危ないけどなんだか目が離せない先輩の姿を演じる。
2人を支え、恋の嵐を繰り広げる友人役にも次世代俳優が集結。蒼空の親友でおっちょこちょいの佑は中林登生（ENJIN）、佑を見守るしっかり者の真琴は柊太朗、蒼空の弟で陽向の友人であるちょっとクールな陸は中山敬悟、ミステリアスな韓国人留学生ムン・ダオンはパク・ミンソク（NEWBEAT）、いつも明るい陽向の親友・類斗は谷口太一（DXTEEN）が務める。
【コメント全文】
■DXTEEN・福田歩汰（舟瀬陽向役）
舟瀬陽向役を演じさせていただきます、福田歩汰です。今回、初主演のお話をいただいた際は、うれしさと驚きが入り混じり、さまざまな感情が込み上げてきました。多くの方に楽しんでいただける作品にできるよう、僕のできる最大限を尽くして臨んでいきたいと思っています。
演じる陽向は、誰よりも優しく、天真爛漫（らんまん）でピュアな、周囲からも愛される本当に愛おしいキャラクターです！そんな陽向が、不器用ながらもさまざまな経験を重ね、少しずつ成長し、徐々に気持ちが変化していく様子を作品を通してたくさん表現していけたらと思っています！一緒にキュンキュンして、青春しましょう！
■ONE LOVE ONE HEART・相原一心（花村蒼空役）
今回、日本版『Your Sky』で蒼空役を演じさせていただきます！相原一心です！蒼空の持つ包容力や優しさ、そして不器用ながらも真っ直ぐに人を想う気持ちを大切に演じます！原作を愛している皆さんにも、この作品で知ってくださる皆様にも、作品ならではの魅力を届けられるよう精いっぱい頑張ります！よろしくお願いします！
■柊太朗（篠塚真琴役）
今回、篠塚真琴役を演じさせていただきます。柊太朗と申します。原作のある作品ということで緊張や、不安もありますが、リスペクトを持って大事に演じられたらなと思います。原作を見てとてもほっこりしました。心温まる青春ラブコメディなので、ゆったりたくさんの人に見ていただきたい作品になってます！
皆さまに愛されるようなキャラクターになれるよう、キャストと制作陣とで楽しく、真剣に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
■ENJIN・中林登生（眞鍋佑役）
世界中で多くの方に愛されている作品の日本リメイクに参加できることを、とてもうれしく思っています。原作へのリスペクトを大切にしながら、日本版ならではの魅力もしっかり届けられるよう、丁寧に役と向き合っています。皆さんに愛していただける作品になるよう頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください！
■中山敬悟（花村陸役）
花村陸を演じさせていただきます、中山敬悟です。たくさんの方に愛されている『Your Sky』のリメイク版に参加させていただけることをとても光栄に思います。この作品をさらに盛り上げていけるよう、陸の繊細さや不器用な優しさを丁寧に作り上げていきたいと思っています。特に陽向や蒼空、そして韓国人留学生ダオンとの関係性にもぜひ注目していただけたらうれしいです。
■NEWBEAT・パク ミンソク（ムン・ダオン役）
こんにちは、NEWBEATのリーダー・ミンソクです。このたび『Your Sky ハレのち恋』に出演できることを、大変光栄に思っており、心から感謝しています！今回初めて演技に挑戦しますが、今からとてもワクワクしていますし、期待でいっぱいです。
まだ未熟な部分もあると思いますが、最善を尽くして準備しています！また、今回のドラマをきっかけに、日本語の勉強も頑張っているので、ぜひ楽しみにしていてください！
■DXTEEN・谷口太一（末次類斗役）
末次類斗役を演じさせていただきます、谷口太一です。今回、初めて連続ドラマに出演させていただきます！ずっとこの世界に憧れがあり、挑戦してみたいと思っていたので、出演が決まったときは本当にうれしかったです。
元気でピュアで真っ直ぐな、愛される末次類斗というキャラクターと、そして『Your Sky』という作品にしっかり向き合って、一つひとつ全力で取り組んでいきたいと思います！ぜひ放送を楽しみにしていてください！
【写真】谷口太一も！『Your Sky ハレのち恋』メインキャスト
原作は、2024年にタイで放送され、国内外でスマッシュヒットを記録したBLドラマ『Your Sky』。最終回を迎える前に続編の制作が決定するという異例の快挙を成し遂げたほか、YouTubeパイロット版は410万回再生を突破（26年4月時点）、Rakuten TVの25年度BL年間ランキングでも5位に輝くなど、世界中を美しい涙と極上の胸キュンで包み込んだ伝説の傑作が、舞台を日本に移し、新たな物語として生まれ変わる。
本作でメインを務めるのは、ともにドラマ初主演となるフレッシュな2人。何事にも全力で明るいかわいい系男子・舟瀬陽向を演じるのは、「両片想い」や「ハルコイ」がロングヒット中のグローバルボーイズグループ・DXTEENの福田。持ち前の圧倒的透明感と愛嬌で、誰もが守りたくなる主人公を熱演する。
無口で威圧的だが、実は優しいツンデレ先輩・花村蒼空役は、「愛せ、至極散々な僕らの日を」でTikTokを中心に話題となった男女混合9人組グループ・ONE LOVE ONE HEARTの相原が演じる。涼しげな笑顔と、クールな瞳の奥に秘めた優しさで、危ないけどなんだか目が離せない先輩の姿を演じる。
2人を支え、恋の嵐を繰り広げる友人役にも次世代俳優が集結。蒼空の親友でおっちょこちょいの佑は中林登生（ENJIN）、佑を見守るしっかり者の真琴は柊太朗、蒼空の弟で陽向の友人であるちょっとクールな陸は中山敬悟、ミステリアスな韓国人留学生ムン・ダオンはパク・ミンソク（NEWBEAT）、いつも明るい陽向の親友・類斗は谷口太一（DXTEEN）が務める。
【コメント全文】
■DXTEEN・福田歩汰（舟瀬陽向役）
舟瀬陽向役を演じさせていただきます、福田歩汰です。今回、初主演のお話をいただいた際は、うれしさと驚きが入り混じり、さまざまな感情が込み上げてきました。多くの方に楽しんでいただける作品にできるよう、僕のできる最大限を尽くして臨んでいきたいと思っています。
演じる陽向は、誰よりも優しく、天真爛漫（らんまん）でピュアな、周囲からも愛される本当に愛おしいキャラクターです！そんな陽向が、不器用ながらもさまざまな経験を重ね、少しずつ成長し、徐々に気持ちが変化していく様子を作品を通してたくさん表現していけたらと思っています！一緒にキュンキュンして、青春しましょう！
■ONE LOVE ONE HEART・相原一心（花村蒼空役）
今回、日本版『Your Sky』で蒼空役を演じさせていただきます！相原一心です！蒼空の持つ包容力や優しさ、そして不器用ながらも真っ直ぐに人を想う気持ちを大切に演じます！原作を愛している皆さんにも、この作品で知ってくださる皆様にも、作品ならではの魅力を届けられるよう精いっぱい頑張ります！よろしくお願いします！
■柊太朗（篠塚真琴役）
今回、篠塚真琴役を演じさせていただきます。柊太朗と申します。原作のある作品ということで緊張や、不安もありますが、リスペクトを持って大事に演じられたらなと思います。原作を見てとてもほっこりしました。心温まる青春ラブコメディなので、ゆったりたくさんの人に見ていただきたい作品になってます！
皆さまに愛されるようなキャラクターになれるよう、キャストと制作陣とで楽しく、真剣に取り組んでいきます。よろしくお願いいたします。
■ENJIN・中林登生（眞鍋佑役）
世界中で多くの方に愛されている作品の日本リメイクに参加できることを、とてもうれしく思っています。原作へのリスペクトを大切にしながら、日本版ならではの魅力もしっかり届けられるよう、丁寧に役と向き合っています。皆さんに愛していただける作品になるよう頑張りますので、ぜひ楽しみにしていてください！
■中山敬悟（花村陸役）
花村陸を演じさせていただきます、中山敬悟です。たくさんの方に愛されている『Your Sky』のリメイク版に参加させていただけることをとても光栄に思います。この作品をさらに盛り上げていけるよう、陸の繊細さや不器用な優しさを丁寧に作り上げていきたいと思っています。特に陽向や蒼空、そして韓国人留学生ダオンとの関係性にもぜひ注目していただけたらうれしいです。
■NEWBEAT・パク ミンソク（ムン・ダオン役）
こんにちは、NEWBEATのリーダー・ミンソクです。このたび『Your Sky ハレのち恋』に出演できることを、大変光栄に思っており、心から感謝しています！今回初めて演技に挑戦しますが、今からとてもワクワクしていますし、期待でいっぱいです。
まだ未熟な部分もあると思いますが、最善を尽くして準備しています！また、今回のドラマをきっかけに、日本語の勉強も頑張っているので、ぜひ楽しみにしていてください！
■DXTEEN・谷口太一（末次類斗役）
末次類斗役を演じさせていただきます、谷口太一です。今回、初めて連続ドラマに出演させていただきます！ずっとこの世界に憧れがあり、挑戦してみたいと思っていたので、出演が決まったときは本当にうれしかったです。
元気でピュアで真っ直ぐな、愛される末次類斗というキャラクターと、そして『Your Sky』という作品にしっかり向き合って、一つひとつ全力で取り組んでいきたいと思います！ぜひ放送を楽しみにしていてください！