女優の武田久美子（57）が10日までに自身のインスタグラムを更新。お気に入りのメキシカン・レストラン・ショットを披露した。

「私の大好きなMexican restaurantにて 私の住む街San DiegoはMexican foodがとても美味しいのです。私のお気に入りは大堂のfish tacosやTortillaを揚げたクリスピータコスですが、今日もう一つご紹介するのはChile relleno」とレストラン・ショットでのショットをアップ。

「中身は大きなピーマンのチーズ詰めを卵で揚げたモノです。とっても美味しいの 外食時のみって決めている揚げものをエンジョイしました」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「美味しそう」「食べてみたいです」「めちゃめちゃ美しい美しい美しい」「いつ拝見しても、美しいですね」「Beautiful」などの声が寄せられている。

武田は、13歳の時に東大生が選ぶアイドルコンテストで優勝して以来、アイドル歌手、グラビアクイーン、本格女優としてテレビドラマ、映画などで活躍。

私生活では、99年に米国人男性と結婚し、02年12月に長女・ソフィアさんが誕生した。16年に離婚し、現在も米サンディエゴを生活拠点にしている。