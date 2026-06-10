¡ã¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡ä¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤È¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä
6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤â¤Á¤ã¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤ÎÂç¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¡ª
±Ç²è¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡×¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È®¤ËÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤ÎÂç¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤Ï¡¢¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Þ¥ê¥ª¤È¥ë¥¤¡¼¥¸·»Äï¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÌÂÏ©¤ä³¨Ãµ¤·¤Ê¤É¤â¼ýÏ¿¡£ÆÉ¤ßÊª¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¤¤í¤¤¤í³Ú¤·¤á¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÈ¢¤ä¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ö¥Þ¥ê¥ª¤ÎÂç¤Ü¤¦¤±¤ó¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÇÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¡¢±Ç²è¤ÎÍ×ÁÇ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÁª¤ó¤Ç¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬»ëÄ°¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥Ö¥Ã¥¯¤È¤¢¤ï¤»¤Æ±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®´ü´Ö¡Û
2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë5:00¡Á2027Ç¯4·î9Æü¡Ê¶â¡Ë8:59
¢¨QR¥³¡¼¥É¤Ï¡¢ê¥Ç¥ó¥½¡¼¥¦¥§¡¼¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤â°ì½ï¤Ë¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤òËþµÊ¤·¤è¤¦¡ª
¤ª¤â¤Á¤ã¤äËÜ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤«¤é±Ç²è¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëº£²ó¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡£±Ç²è¤ò´Ñ¤ëÁ°¤ÎÍ½½¬¤È¤·¤Æ¤â¡¢´Ñ¤¿¸å¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Þ¥ê¥ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Æ»Ò¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÎ©ÂÎ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£¥Þ¥ê¥ª¤ä¥è¥Ã¥·¡¼¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬Á´12¼ïÎà¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡Û
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯6·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÁÌó4½µ´Ö¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¼ïÎà¡§Ç¤Å·Æ²¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¥¶¡¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¤Î¤ª¤â¤Á¤ãÁ´12¼ï
¢¨¤ª¤â¤Á¤ã¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ç¤¹¡£
¢¨¤É¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤«¤Ï¡¢³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Å¾Çä¤Þ¤¿¤ÏºÆÈÎÇä¤½¤ÎÂ¾¡¢±ÄÍøÌÜÅª¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤Î¤´ÃíÊ¸¤â¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
© Nintendo and Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
¡¡ÊÔ½¸¡¦Àé±ÊÈþ