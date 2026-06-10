【ニューヨーク＝木瀬武】対話型ＡＩ（人工知能）サービス「チャットＧＰＴ」を手がける米オープンＡＩは８日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）を申請したと発表した。

申請済みの米スペースＸや米アンソロピックと並び、史上最大規模の上場になる可能性がある。上場で資金を柔軟に調達できるようにし、ＡＩ開発競争で優位に立つ狙いがある。

１兆ドル規模か

ＩＰＯの手続きに必要な届け出書の草案をＳＥＣに提出した。財務情報や売り出す株数、公開価格などの詳細は現時点で開示しておらず、上場時期も「未定」としている。米メディアは早ければ年内に上場する可能性があると報じた。

オープンＡＩは声明で「非上場の方が進めやすい施策がいくつかあるため、上場にはしばらく時間がかかるかもしれない」とした。その上で申請の狙いを「早期の上場が最善と判断した場合の選択肢を確保しておくため」と説明した。

オープンＡＩには米ＩＴ大手マイクロソフトやソフトバンクグループなどが出資している。３月の資金調達時に投資家による企業評価額は８５２０億ドル（約１３６兆円）に達した。未上場のＡＩ新興企業ではアンソロピックの９６５０億ドルに次ぐ規模で、ＩＰＯでは時価総額が１兆ドルを上回る可能性もある。

収益化課題

サム・アルトマン最高経営責任者（ＣＥＯ）らが創設したオープンＡＩは、２０２２年公開のチャットＧＰＴで世界的な生成ＡＩブームの火付け役となった。１週間あたりの利用者は９億人を超える。ただ、利用者の９割は無料で使う個人とされ、サービスの収益化が課題となっている。競合するアンソロピックは法人向けで売り上げを伸ばしている。

上場で調達した資金は、ＡＩを動かすのに必要なデータセンターの整備などに充てるとみられる。アルトマン氏は今月２日のイベントで「消費者や企業が望む分だけＡＩを使えるよう、ＡＩのインフラを築く必要がある」と述べた。

「換金売り」

米国では、今月１２日にスペースＸがナスダック市場への上場を予定するほか、アンソロピックも秋頃の上場が見込まれており、いずれも時価総額１兆ドル規模の大型ＩＰＯとなる可能性がある。

相次ぐ大型ＩＰＯは、株式市場を活性化させる一方で、他の銘柄に資金が回りにくくなるとの指摘もある。投資家が購入資金の捻出を目的に保有銘柄を売却する可能性があるからだ。

大和アセットマネジメントの建部和礼チーフストラテジストは「これまで大きく上昇してきたＡＩ・半導体関連株を中心に『換金売り』の対象となりやすい」と指摘している。