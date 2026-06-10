◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

パイレーツのポール・スキーンズ投手（２４）が９日（日本時間１０日）、大谷翔平投手（３１）が「１番・指名打者」でスタメン出場した本拠地・ドジャース戦で先発し、５回終了時点で７８球を投げ、大谷を３打数無安打に抑えるなど、４安打１失点、７奪三振で７勝目（５敗）の権利をつかんだ。

初回、先頭の大谷に対しては、カウント１―１から低めのスプリットで二ゴロ。続くパヘスも低めのスライダーで投ゴロに打ち取った。３番のフリーマンも中飛に打ち取り、たった９球で１イニングを３者凡退で抑えた。

１回裏にはレイノルズ、オハーンの２者連続弾でパイレーツが２点を先取。２点のリードをもらったスキーンズだったが、２回先頭のベッツには左中間への二塁打を浴ると、無死一、三塁からタッカーに中犠飛を許して１点差に迫られた。それでもその後はウォード、ラッシングから２者連続三振を奪った。

３回は先頭のフリーランドに左前安打を浴びて無死一塁で大谷との２打席目を迎え、高めの９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振を奪った。４回は１死からマンシーに右翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、タッカー、ウォードから２者連続三振。５回は２死走者なしで大谷との３打席目を迎え、二ゴロに打ち取った。大谷との対戦は、１２打席連続で無安打（１四球含む）に抑えたことになった。

昨季、防御率１・９７でサイ・ヤング賞に輝いたスキーンズは、今季１４試合目の登板。試合前の時点で６勝５敗、防御率２・８３をマークしていた。５月１２日（同１３日）の本拠地・ロッキーズ戦では８回２安打無失点、１０奪三振の圧巻投球で６勝目をつかんだが、その後は４登板連続で白星なしの３連敗中とやや調子を落としている。

大谷とは２４年６月５日（同６日）に初対戦し、２打席目に中堅へ本塁打を被弾。昨季は２試合で対戦し、３三振を奪うなど５打数無安打に封じ、昨季までの対戦成績は１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振、１四球だった。

今季もスキーンズは大谷、サンチェス（フィリーズ）、ミジオロウスキー（ブルワーズ）らとともにサイ・ヤング賞を争うことが濃厚となっている。