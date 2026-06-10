【もう知ってる？】話題のふわしゅわ「雲パン」の弱点封印！おいしいアレンジ術

ふわしゅわ食感が人気の「雲パン」、以前作ってみたけど卵の匂いが気になった……という方におすすめのアレンジレシピをご紹介。独特の食感はそのままに、チョコやジャムでうまくカバーしてくれるどころかおいしさ倍増する、新しい雲パンの楽しみ方をぜひ試してみてください。

▼チョコの香りが卵臭さをカバー！

卵白にグラニュー糖と片栗粉を合わせて角が立つまでしっかり泡立て、ここにコーンスターチの代わりに使う片栗粉とこだわりのポイントであるココアパウダーをちょっとずつ混ぜ込みます。チョコチップを3分の2ほど生地に混ぜてから、残りを上に散らしてオーブンへ。160度で25分焼けば完成です。ふわふわに仕上がったチョコの香りが卵のにおいをしっかり包んでくれて、ペロッと食べられると評判のレシピです。

▼レモン汁とジャムで卵風味を和らげる！

こちらはレモン汁とジャムを使った一工夫が光るアレンジです。泡立て始める前に卵白へレモン汁をひと押し加えることで、卵の風味が和らぎます。生地を半分に分けて、片方にはお好みのジャムを混ぜ込んだ「ジャム雲」に。もう片方はさらに2つに分け、食紅を使った「マーブル雲」に仕上げます。焼き上がりはカラフルで見た目も可愛く、ブルーベリージャムを入れると色もきれいに仕上がるそうです。出来立てのうちに食べるのがおいしさのポイントです。





雲パンは卵白だけで作るシンプルなパンだからこそ、ちょっとしたアレンジで味わいが大きく変わります。チョコもジャムも手軽に手に入る材料なので、卵臭さが気になっていた方もぜひ一度作ってみてくださいね。