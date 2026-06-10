照英、中学生の息子の小遣いの額で悩み 共演者から驚きの声 月額の平均も示される「かわいそうだからってあげちゃうんですよ」
タレントの照英（52）が、9日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る!さんま御殿!!』（後8：00）に出演。中学生の息子の小遣いの額で悩んでいることを明かした。
【写真】「見ているだけで癒されます」照英の9歳愛娘＆愛犬の愛らしい2ショット
19歳の長男、16歳の長女、9歳の次女がいる照英。「お小遣いが足りているのか心配になっちゃう」と悩みを切り出した。アルバイトもしているという長男が友人と食事に行く場合に「松竹梅があるとしたら、友達が松を頼んでいるのにお前だけ梅だったらかわいそうだからってあげちゃうんですよ」と小遣いを渡してしまうことを明かした。
共演者のお小遣い事情が気になる照英に、明石家さんまは「うちは月初めにあげた分で、他はあげないよ」と明かした。タレントの辻希美は「お年玉で、自分がほしいものがあったらそれをやりくりしていて、ごはんに行くという時はお金を上げる感じ」と説明。続けて「物価高になっていってるから金額が分からない」と話した。照英も「お弁当買おうとしても500円じゃ買えない。1000円オーバーとかする」と同調した。
さんまが「中学校1年生だといくらぐらいが平均やねんやろ、月」と聞くと、照英は「中学生だったら5000円くらいあれば… 足りないな、1万だな」と話した。
これに、3児の母のギャル曽根は「多くない？5000円も渡すの？」と驚いた様子を見せた。番組のテロップでは「金融経済教育推進機構 家計の金融行動に関する世論調査より」として、中学生の平均お小遣い額が4395円だと伝えていた。
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19歳の長男、16歳の長女、9歳の次女がいる照英。「お小遣いが足りているのか心配になっちゃう」と悩みを切り出した。アルバイトもしているという長男が友人と食事に行く場合に「松竹梅があるとしたら、友達が松を頼んでいるのにお前だけ梅だったらかわいそうだからってあげちゃうんですよ」と小遣いを渡してしまうことを明かした。
さんまが「中学校1年生だといくらぐらいが平均やねんやろ、月」と聞くと、照英は「中学生だったら5000円くらいあれば… 足りないな、1万だな」と話した。
これに、3児の母のギャル曽根は「多くない？5000円も渡すの？」と驚いた様子を見せた。番組のテロップでは「金融経済教育推進機構 家計の金融行動に関する世論調査より」として、中学生の平均お小遣い額が4395円だと伝えていた。