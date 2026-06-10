「ブルージェイズ−フィリーズ」（９日、トロント）

ブルージェイズの岡本和真内野手が「７番・三塁」で先発し、２試合ぶりの安打を放った。

１点を追う二回２死。カウント３ボール１ストライクからシンカーを振り抜くと、打球は右翼後方へ。フェンス手前でジャンプした右翼手のグラブを越え、フェンスを直撃した。あと１メートルあればホームランとなっていた打球に本拠地は騒然とした。

岡本は７番と相性がいい。ここまで５５打数２０安打で打率・３６４、４本塁打、１１打点と抜群の成績を残しており、またしても結果を残した。

岡本はメジャー１年目の今季、４月に月間打率・２００、５月は同・２１０と苦しんだ。それでも６月に入って復調。７試合で４度のマルチ安打を記録し、２８打数１０安打で打率・３５７と好調だ。

８日・フィリーズ戦は４打数無安打、２三振で連続試合安打は６でストップ。６月初の無安打に終わっていたが、再び上昇気流に乗りそうだ。

昨季のア・リーグ王者のブルージェイズは今季ここまで６７試合を戦って３２勝３５敗。巻き返しへ向けて、攻守で岡本にかかる期待は大きい。