【デイリーヤマザキ】500mlの「アクエリ」買うと950mlの無料券もらえる！海苔弁やおにぎり増量キャンペーンも実施中。

デイリーヤマザキは、2026年6月9日から「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。

6月8日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。

まとめ買いで値引き

【アクエリアス 無料券】

6月9日から15日までの期間、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）を1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月16日から29日まで。

【楽天ポイントキャンペーン】

6月8日から13日までの期間、デイリーホットチキンの「ばくだんおむすび」5品を購入すると、楽天ポイントがプラス30ポイント付きます。

一部店舗では取り扱いがありません。

【サンドイッチ20円引き】

6月8日から12日までの期間、「ハムチーズレタスサンド」「ハムタマゴレタスサンド」を20円引きで購入できます。

一部店舗では取り扱いがありません。

【値段そのままで増量】

6月9日から15日までの期間、値段そのままで「海苔弁」「和風ツナマヨネーズおにぎり」が増量中。

「海苔弁」は唐揚が1個プラス、「和風ツナマヨネーズおにぎり」は具2倍・ごはん40％増量になっています。

【伊藤園の飲料まとめ買いで50円引き】

6月9日から22日までの期間、対象の伊藤園1Lペットボトル製品を2本一緒に購入すると50円引きになります。

対象商品一例は以下の通り。

●健康ミネラルむぎ茶

●お〜いお茶緑茶

●お〜いお茶濃い茶STRONG

●Relaxジャスミンティー

●ヘルシールイボスティー

【じゃがりこまとめ買いで40円引き】

6月9日から22日までの期間、対象のカルビー「じゃがりこ（サラダ／じゃがバター／チーズ／たらこバター／細いやつサラダ）」を2個一緒に購入すると40円引きになります。

※画像は公式Xより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ