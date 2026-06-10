【デイリーヤマザキ】500mlの「アクエリ」買うと950mlの無料券もらえる！海苔弁やおにぎり増量キャンペーンも実施中。
デイリーヤマザキは、2026年6月9日から「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを開催しています。
6月8日時点で発表されているキャンペーンを紹介します。
まとめ買いで値引き【アクエリアス 無料券】
6月9日から15日までの期間、コカ・コーラ「アクエリアス」（500ml）を1本購入すると、「アクエリアス」（950ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。
引換期間は6月16日から29日まで。【楽天ポイントキャンペーン】
6月8日から13日までの期間、デイリーホットチキンの「ばくだんおむすび」5品を購入すると、楽天ポイントがプラス30ポイント付きます。
一部店舗では取り扱いがありません。【サンドイッチ20円引き】
6月8日から12日までの期間、「ハムチーズレタスサンド」「ハムタマゴレタスサンド」を20円引きで購入できます。
一部店舗では取り扱いがありません。【値段そのままで増量】
6月9日から15日までの期間、値段そのままで「海苔弁」「和風ツナマヨネーズおにぎり」が増量中。
「海苔弁」は唐揚が1個プラス、「和風ツナマヨネーズおにぎり」は具2倍・ごはん40％増量になっています。【伊藤園の飲料まとめ買いで50円引き】
6月9日から22日までの期間、対象の伊藤園1Lペットボトル製品を2本一緒に購入すると50円引きになります。
対象商品一例は以下の通り。
●健康ミネラルむぎ茶
●お〜いお茶緑茶
●お〜いお茶濃い茶STRONG
●Relaxジャスミンティー
●ヘルシールイボスティー
6月9日から22日までの期間、対象のカルビー「じゃがりこ（サラダ／じゃがバター／チーズ／たらこバター／細いやつサラダ）」を2個一緒に購入すると40円引きになります。
※画像は公式Xより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ