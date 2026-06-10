東京株式（寄り付き）＝反落、米ハイテク株安とイラン情勢を警戒

１０日の東京株式市場は大きく売り先行で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比４６４円安の６万４９５２円と反落。



前日の米国株市場では半導体株の下落などが足を引っ張り、ナスダック総合株価指数が後半下げ渋ったもののほぼ１％の下げとなった。イラン情勢は依然として戦闘終結に向けた交渉が難航しており、マーケットに重荷となっている。また、世界的にインフレ警戒感が再燃し、前日は低下したものの長期金利上昇への懸念が拭えない。米国ではＦＲＢによる年内利上げ観測がくすぶるなか、日本時間今晩に開示される米消費者物価指数（ＣＰＩ）の動向にマーケットの関心が向いており、足もとで買い手控え要因となっている。



出所：MINKABU PRESS