机の端から大空へ羽ばたこうとする猫と、やめさせたい飼い主さんの攻防戦とは……？何度も挑戦しようとする姿が尊すぎると話題で、動画は10万再生を突破。「飛べない飛べない！w」「なんてかわいらしいの！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：机の端から『飛び立とうとしていた猫』→飼い主に止められると…まさかの攻防戦】

飛行練習中

Instagramアカウント『uchino_neko2』に投稿されたのは、飛びたくてたまらない猫の姿です。動画に登場するのは、2024年5月1日生まれのサイベリアン、「おもち」ちゃん。もふもふの毛並みとまん丸な目がチャームポイントのかわいい男の子です。

この日おもちちゃんは、机の縁に座って飼い主さんをじっと見つめていたのだそうです。次の瞬間、後ろ足だけでスッと立ち上がると両手を空中で上下に動かしはじめたのだとか。まるで「今こそ飛ぶ時！」と言わんばかりに、翼を羽ばたかせる鳥のような動きをしたといいます。飼い主さんはおもちちゃんに「飛べないよ、飛べない」と声をかけられたとのこと。

夢をあきらめない

一度両手を机におろしたおもちちゃん。飛ぶのをあきらめたかと思いきや、丸い目をさらに大きく開き、むしろやる気をアップさせている様子。

「ニャー」と鳴きながら机の端へ歩いていきますが、飼い主さんに「そっちも飛べないよ」と止められてしまい、しぶしぶ元の位置へ戻っていったのだそうです。

挑戦と制止がジワる

それでもおもちちゃんの挑戦心は消えず、再び後ろ足で立ち上がると、両手を高く上げて上下にふりふりし始めたのだとか。「飛べないよ？飛べないねぇ」と飼い主さんが笑うたび、おもちちゃんは「いや、いけるはず！」という表情で羽ばたきを続けたといいます。

やがておもちちゃんは両手を机に下ろし、気持ちを落ち着かせるようにグルーミングを始めたとのこと。飼い主さんは「飛べないよ？落ちちゃうからね」とおもちちゃんに優しく語りかけられます。“飛びたい猫と飛ばせたくない飼い主さん”の小さな攻防戦は、とても平和で愛に満ちた時間なのでした。

投稿には、「飛びたいお顔がかわいいですね」「手の動きがたまらない」「ハンドパワー！！w」「明日には飛んでそうw」など、たくさんの絶賛のコメントが寄せられています。

Instagramアカウント『uchino_neko2』では、この他にも猫たちの愛くるしい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「uchino_neko2」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。