今回紹介するのは、Threadsに投稿された愛猫の小さな発見。毎日そばにいるはずの猫ちゃんでしたが、ある日ふと新しい発見に気付く瞬間がありますよね。今回、飼い主さんが見つけたのは、愛猫のほっぺに隠れていた可愛すぎる秘密。あまりの尊さに、思わず感情が爆発してしまったようです。

投稿はThreadsにて、3.6万回以上表示。7400件を超えるいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：猫と一緒に暮らし始めて４年→ほっぺに『可愛すぎる模様』】

4年目にして気付いた、ほっぺの小さなハートマーク

今回、Threadsに投稿したのは「茜」さん。登場したのは、猫のみぃちゃんです。

投稿によると、茜さんはみぃちゃんと暮らして4年目にして、ほっぺに「♡」のようなハート模様があることに気付いたみたいです。

どこか凛々しさもあるみぃちゃんをよく見ると、たしかにほっぺのあたりにハートのように見える模様が。これは「待って、可愛すぎない？」と叫んでしまいそうです。一方、当のみぃちゃんからは「え、今さら気付いたの？」と言われるかもしれませんね。

気付いた瞬間、感情が追いつかない可愛さ

飼い主さんは、みぃちゃんのほっぺのハート模様に気付いたとき、あまりの可愛らしさに感情が爆発。長く一緒に暮らしていても、猫ちゃんにはまだまだ知らない可愛さが隠れているものですね。

この様子を見たThreadsユーザーたちからは、「どこを見ても可愛いからハートの可愛ささえ霞んで見えちゃって見落としちゃうのが猫なんですよね」「ただでさえかわいいのに♡マークとか嘘だろ…？」「愛が溢れているんですね」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「茜」さんでは、みぃちゃんとの日常が投稿されているようです。みぃちゃんのほっぺのハート模様も、猫との暮らしの幸せがぎゅっと詰まった、ほっこりする発見でしたね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「茜」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。