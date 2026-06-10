◆米大リーグ パイレーツ―ドジャース（９日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が９日（日本時間１０日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。昨季サイ・ヤング賞を受賞したＰ・スキーンズ投手（２４）との今季初対決で、５回２死で迎えた第３打席は８８・８マイル（約１４２・９キロ）チェンジアップで二ゴロに仕留められた。

１点を追うこの回は先頭の８番ラッシングが四球を選んで出塁。無死一塁としたが、９番フリーランドの二ゴロで併殺を防ごうとした一塁走者ラッシングが二塁ベースではなく、「４―６―３」のプレーを完成させようとした遊撃手・トリオロの方向にスライディング。これが守備妨害とみなされ、ダブルプレーになっていた。

この日の大谷は初回先頭の第１打席ではスプリットを打たされて二ゴロ、３回無死一塁の第２打席は９７・３マイル（約１５６・６キロ）直球で空振り三振に倒れていた。

「投手・大谷」は中６日で１０日（同１１日）の同戦に先発予定のため、中５日のスキーンズと初の投げ合いは惜しくも実現しなかったが、「打者・大谷」として直接対決。試合前の時点では通算１１打数２安打の打率１割８分２厘、１本塁打、２打点、６三振。直近は９打席安打なし（１四球）と苦戦していた。しかし、初対戦となった２４年６月５日（同６日）には１００・１マイル（約１６１・１キロ）直球を中越え２ランにするなど２安打したこともある。再び“怪物対決”を制し、日本人選手初となるサイ・ヤング賞に向けて自分自身をアシストしたいところだ。

７日（同８日）の本拠地・エンゼルス戦では５打数２安打で１０連戦を締めた大谷。６月は今年もこの日までの６試合で２５打数１２安打の打率４割８分、１本塁打、４打点、ＯＰＳ１・３１２と無双している。それでも、ロバーツ監督は「まだ完全に火がついたとまではいってないと思う。本当の爆発はこれからだよ」と予告。さらなる無双モード突入の期待もかかる。