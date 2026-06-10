◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）追い切り＝６月１０日、栗東トレセン

春の古馬Ｇ１・３冠を狙うクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は団野大成騎手＝栗東・斉藤崇史厩舎＝が手綱を執り、ＣＷコースでグロリアラウス（５歳オープン）を内から大きく追走。最後はしっかりとした脚取りで６ハロン８２秒６―１１秒２をマークし、馬体を並べるようにフィニッシュした。

斉藤崇調教師は１週前追い切り、７日のＣＷコースの動きに物足りなさを感じていたという。その上で「（馬場に）下ろした時、下ろしてから向こう正面に入るまでの間、向こう正面で（併せた）馬の後ろにはめる時の雰囲気が先週の水曜日、日曜日より断然よくなっていました」と上昇度に手応え。さらに「そのぶん、直線でもしっかり動けた中でフィニッシュすることができたので、ようやくこれで走れるところぐらいまできたのかなと思います」と前向きに評価した。

春は大阪杯、天皇賞・春を連勝。ファン投票でも史上最多の３６万６０３９票を集めたサマーグランプリは、初となる春の古馬芝中長距離Ｇ１・３連勝を狙う戦いとなる。「３冠はなかなかチャレンジできることではないですけど、そこへ向けて馬も厩舎サイドも頑張っていますし、当日は生で応援してもらって、いい走りをするところを見てもらえればと思うので、楽しみにしていてください」とトレーナー。偉業へ向け、態勢は整った。