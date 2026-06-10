「1％なら5か月、ゼロなら1年」レジ改修の壁を無視して“消費減税の先行報道”が飛び交う高市政権の危うさ＜岩田明子＞

「1％なら5か月、ゼロなら1年」レジ改修の壁を無視して“消費減税の先行報道”が飛び交う高市政権の危うさ＜岩田明子＞