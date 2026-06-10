豆柴さんが見せた愛おしすぎる行動が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で3万4000回再生を突破し、「本当に可愛い3兄妹」「健気な姿がいじらしい」「待ってる姿にやられました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：2歳の女の子がおもちゃで遊んでいたら、犬が『一緒に遊びたい』とお誘いしてきて…家族愛にあふれた『健気な光景』】

2歳の女の子が遊んでいたら…

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」では、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、2歳の女の子『ほの』ちゃんの日常を紹介しています。

この日、ほのちゃんはおからちゃんの隣で楽しそうにおもちゃ遊びをしていました。すると、そこへうにくんが登場。何やら思いついたような表情を浮かべると、ほのちゃんが遊んでいたおもちゃをサッとくわえて立ち去ってしまったのです。

突然の出来事に、ほのちゃんは慌てて追いかけることに。小さな足で一生懸命追いかけ、なんとかおもちゃを取り返すことに成功したそうです。そんなふたりのやり取りを、おからちゃんはのんびり見守っていました。

振り向いてもらうための作戦

しかし、うにくんはまだ諦めていませんでした。ほのちゃんが別のおもちゃで遊び始めると、再び近くへ。今度はソファの上から前足でチョンチョンと触れてアピールします。そして、うにくんは再びおもちゃを奪取。

実はこれ、ほのちゃんの気を引くための作戦だったのです。大好きなほのちゃんと、おもちゃの取り合いをする時間が楽しくて仕方なかったのでしょう。ところが、その途中でほのちゃんは急に興味を失い、おからちゃんの隣へ移動してしまいました。

切ない結末に思わず…

取り合い相手がいなくなったうにくんは、おもちゃを床に置いてじっとほのちゃんを見つめます。「取りに来ないのかな？」と期待していたのかもしれません。しかし、ほのちゃんは振り向くことなく、おからちゃんに抱きついたり甘えたりして遊び始めました。

完全に取り残されてしまったうにくんは、その場に腰を下ろしてしょんぼり。切なそうな表情でふたりを見つめていたそうです。そして最後には、ほのちゃんが眠ってしまい、おもちゃの争奪戦ごっこは終了。うにくんの作戦は不発に終わりましたが、健気な姿に思わず笑顔になってしまうワンシーンなのでした♪

この投稿には「寂しそうな表情が可愛すぎました」「とても素敵な時間ですね」といったコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、3兄妹の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。