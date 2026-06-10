【北京＝吉永亜希子、ソウル＝藤原聖大】北朝鮮を訪問した中国の習近平（シージンピン）国家主席は９日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記と昼食を取りながら短時間の協議を行い、２日間の国賓訪問を終えた。

今回、北朝鮮の猛反発が予想される核問題を正面から議論せず、中朝関係の安定化に重点を置いたとみられる。米朝対話の再開をめぐる中国の今後の出方が注目される。

習氏は９日、正恩氏と昼食を取りながら意見交換した。中国外務省によると、両氏は「新時代における中朝関係の発展について重要な合意に至った」と両国関係の強化を確認した。

８日の首脳会談を巡る双方の発表に、非核化への言及はなかった。

今回、習氏の非核化に関する発言は伝わってきておらず、北朝鮮の「核保有国」主張を非難すれば、関係が決裂しかねないとの懸念から、控えたとみられる。２０１９年の訪朝初日に行われた会談では、「（朝鮮）半島」という言葉を９回、「非核化」を２回使い、朝鮮半島の安定化や非核化の実現を促していた。

同省の発表によると、両氏は「地域や世界の平和と安定について」意見交換を行ったという。習氏が５月の米中首脳会談について説明し、米朝の接触について触れた可能性もある。

今回の習氏の訪朝は、ロシア寄りになった北朝鮮を中国に引き寄せる狙いがある。習氏は年内にトランプ米大統領と再び会談する予定で、米朝協議実現に向けて一定の仲介役を果たそうとした可能性もある。

また、習氏が正恩氏と伝統的な友好関係の重要性を確認する場面が目立った。両氏は９日、朝鮮戦争で死亡した中国兵を追悼する「中朝友誼塔」を訪れた。

一方、北朝鮮の党機関紙・労働新聞は９日、約８０枚の写真を掲載して習氏の訪朝を大々的に報じ、中国との関係強化をアピールした。正恩氏は９日も朝鮮労働党中央幹部学校に習氏を案内するなど、ほぼ全日程に同行してもてなした。

正恩氏は、経済分野での協力拡大も取り付けた。北朝鮮はロシアへの軍事支援の見返りに、経済的な支援を受けている。中国からも支援の確約を得たことで、北朝鮮は制裁解除を巡る交渉を急ぐ必要がない状況となっている。このため、核・ミサイル開発を進めつつ、米国の出方を見極めていくとみられる。