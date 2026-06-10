人気レースクイーンでモデルの央川かこ（31）が10日までに自身のインスタグラムを更新。ホワイトコスチュームの撮影オフショットを公開した。

「お知らせ 6/12(金)発売の【スケールアヴィエーション】7月号にノーズアートクイーンとして2回目の登場をさせていただきます」と告知し、撮影オフショットをアップ。

「今回はホワイトのコスチューム ばっちばちにカッコよく撮ってもらったのでたくさんの方に見てもらえると嬉しいです！」などとつづった。

ハッシュタグでは「スケールアヴィエーション」「ノーズアートクイーン」「ハイレグ」「レースクイーン」「グラビア」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「最高にスタイルがいい似合う…」「カッコいい」「ホワイトコスチューム姿もスタイル抜群魅力たっぷり」「毎日素敵なかこさまですね」「フィギュアかと思うよ」「異次元のスタイル」などの声が寄せられている。

央川は、神戸市出身で、“9頭身レースクイーン”とも評されている。公式プロフィルは、身長1メートル72、股下84センチ。スリーサイズはB85・W58・H88。血液型はO。好きな食べ物は「マック、ミスド、焼き鳥、焼き肉」、嫌いな食べ物は「梅干し、レモン、生野菜」。宝塚音楽学校に在籍していたことや秘書経験など異色の経歴を持つ。