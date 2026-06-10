政府は、日本の国際通信の９９％を担う海底通信ケーブルと、地上の中継拠点「陸揚げ局」の防護策を強化する方針を固めた。

関連法令を改正し、監視体制など安全管理についての技術基準やガイドライン（運用指針）を新たに策定する。地震や津波など災害対策として、老朽化施設の耐震性向上への支援制度も創設する。

複数の政府関係者が明らかにした。海底ケーブルは安全保障上の重要インフラ（社会基盤）で、民間任せにせず国主導で対策を講じる狙いがある。

陸揚げ局は、海底ケーブルと地上の通信網を接続する施設で、システムの稼働に不可欠な設備だ。ただ、安全管理の基準や規制がなく、施設を保有する民間の通信事業者などに委ねられている。日本では、千葉県南房総市と三重県志摩市の沿岸部に集中し、陸地に上がる海底ケーブルは損壊の危険性が高いと指摘される。

総務省は、こうした状況を踏まえ、有線電気通信法や省令を改正して対処する。具体的には、浅瀬部分の海底ケーブルを地下に埋設したり、不法侵入を防ぐ入退管理システムを整備したりするため、技術基準や指針を設ける。地震や津波などの災害に備え、緊急性の高い老朽化施設の改修を財政支援することも検討する。

海底ケーブルの防護策を検討してきた同省の有識者会議は１０日の会合で、報告書を取りまとめる。防護策の強化に向けて「法令上の基準整備を含めた実効的な対策の検討」を政府に求める方針だ。