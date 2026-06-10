東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7030　高値0.7071　安値0.7005

0.7132　ハイブレイク
0.7101　抵抗2
0.7066　抵抗1
0.7035　ピボット
0.7000　支持1
0.6969　支持2
0.6934　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5817　高値0.5848　安値0.5799

0.5893　ハイブレイク
0.5870　抵抗2
0.5844　抵抗1
0.5821　ピボット
0.5795　支持1
0.5772　支持2
0.5746　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3949　高値1.3969　安値1.3919

1.4022　ハイブレイク
1.3996　抵抗2
1.3972　抵抗1
1.3946　ピボット
1.3922　支持1
1.3896　支持2
1.3872　ローブレイク