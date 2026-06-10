東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7030 高値0.7071 安値0.7005
0.7132 ハイブレイク
0.7101 抵抗2
0.7066 抵抗1
0.7035 ピボット
0.7000 支持1
0.6969 支持2
0.6934 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5817 高値0.5848 安値0.5799
0.5893 ハイブレイク
0.5870 抵抗2
0.5844 抵抗1
0.5821 ピボット
0.5795 支持1
0.5772 支持2
0.5746 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3949 高値1.3969 安値1.3919
1.4022 ハイブレイク
1.3996 抵抗2
1.3972 抵抗1
1.3946 ピボット
1.3922 支持1
1.3896 支持2
1.3872 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7030 高値0.7071 安値0.7005
0.7132 ハイブレイク
0.7101 抵抗2
0.7066 抵抗1
0.7035 ピボット
0.7000 支持1
0.6969 支持2
0.6934 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5817 高値0.5848 安値0.5799
0.5893 ハイブレイク
0.5870 抵抗2
0.5844 抵抗1
0.5821 ピボット
0.5795 支持1
0.5772 支持2
0.5746 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3949 高値1.3969 安値1.3919
1.4022 ハイブレイク
1.3996 抵抗2
1.3972 抵抗1
1.3946 ピボット
1.3922 支持1
1.3896 支持2
1.3872 ローブレイク