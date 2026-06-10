タレントのスザンヌ（39）が10日までに自身のインスタグラムを更新。麦わら帽に胴付長靴（ウェーダー）スタイルで。田植えしている姿を公開した。

「今年で2年目になります #スザファーム #スザファーム米」と、麦わら帽＆胴付長靴姿で田植えをしている写真をアップ。

そして、「熊本県山都町で田植えをさせていただきました」、「暑い中、みんなで声を掛け合いながら一列ずつまっすぐ進んでいく時間。泥だらけになる気持ちよさも、自然の中で生まれる連帯感も、全部が楽しくてしあわせでした」などと感想。

また、「農業の大変さや尊さを知るほど、お米への有り難みを感じます」、「想像の10倍蒸れるけど、いいダイエットになりそうです」などとも記した。

この投稿にフォロワーらからは「素敵〜スーちゃんが作ったお米食べたい」「田植え姿素敵です」「綺麗な所ですね」「めっちゃいい笑顔」「素晴らしい」「素敵すぎます」「田植え似合う」などの声が寄せられている。

スザンヌは2011年にソフトバンクの斉藤和巳（現3軍監督）と結婚し、男児を出産。15年に離婚し、17年からは地元熊本に移住。25年2月からは旅館を経営している。