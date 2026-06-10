今回は、後輩女子の誘いに乗った結果、家庭を失ったエピソードを紹介します。

残業後、後輩女子と飲みに行き…

「ある日、仕事でトラブルがあり、後輩の女性に残業をお願いして仕事を手伝ってもらったんです。そのお礼に何かしてあげようと思ったら、『飲みに付き合ってください』と言われ、居酒屋でビールを何杯も飲み、泥酔……。

その後の記憶はあいまいですが、気づけば俺はその女性とホテルに行き、関係を持ってしまったようです。翌朝になってそのことに気づき、頭が真っ白になりました。というのも、その日は朝から家族で遊園地に行く予定だったからです。

妻は激怒し、娘と2人で遊園地に行ってしまいましたが、魔が差した俺は浮気相手の後輩女性を家に呼びました。しかし、妻と娘が帰宅してしまい、妻から離婚を言い渡されました」（体験者：30代男性・会社員／回答時期：2025年4月）

▽ この男性は「たった2回の浮気で離婚なんて」と思っているそうですが、回数は関係ないですよね。後悔してもしきれないとは思いますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。