・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝８８．２０ドル（－３．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４２８６．４ドル（－７７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝６５０９．４セント（－３３３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５８５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１９．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１１１３．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３７２．３２（－５．０５）

出所：MINKABU PRESS