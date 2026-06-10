９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８８．２０ドル（－３．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２８６．４ドル（－７７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６５０９．４セント（－３３３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１３．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．３２（－５．０５）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８８．２０ドル（－３．１０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４２８６．４ドル（－７７．０ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝６５０９．４セント（－３３３．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５８５．２５セント（＋２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１９．５０セント（＋０．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１１３．７５セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３７２．３２（－５．０５）
出所：MINKABU PRESS