９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８６ドル高 ナスダック反落 ９日の米株式市場の概況、ＮＹダウ８６ドル高 ナスダック反落

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９日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比８６．１０ドル高の５万０８７２．１１ドルと３日ぶりに反発した。出遅れ銘柄に対して資金をシフトさせる動きがあって、全体相場の支えとなった。一方、半導体関連株には利益確定目的の売りが出た。



シャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞やホーム・デポ＜HD＞、ナイキ＜NKE＞が上昇。ブラックストーン＜BX＞やアンフェノール＜APH＞が大幅高となった。一方、セールスフォース＜CRM＞やコーニング＜GLW＞、ユナイテッド・ナチュラル・フーズ＜UNFI＞が売られた。



ナスダック総合株価指数は２５０．８５ポイント安の２万５６７８．８２と反落した。マーベル・テクノロジー・グループ＜MRVL＞が下値を模索。アップル＜AAPL＞やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞、マイクロソフト＜MSFT＞が軟調に推移した。半面、スターバックス＜SBUX＞がしっかり。ドラフトキングス＜DKNG＞が急伸した。



出所：MINKABU PRESS