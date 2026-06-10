株価指数先物【寄り前】 SQ週ながらヘッジ対応の動きに振られやすい 株価指数先物【寄り前】 SQ週ながらヘッジ対応の動きに振られやすい

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大阪6月限ナイトセッション

日経225先物 64440 -960 （-1.46％）

TOPIX先物 3873.0 -28.5 （-0.73％）

シカゴ日経平均先物 64525 -875

（注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比）



9日の米国市場は、NYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。ホルムズ海峡付近で米軍のヘリコプター「アパッチ」が攻撃されたと報じられ、トランプ米大統領が自身のSNSに「この攻撃に対応する必要がある」と投稿した。米国とイランの戦闘終結を巡る交渉の不透明感が高まるなか、半導体やAI（人工知能）関連株が再び売られ、景気敏感株の一角に資金がシフトした。翌日に5月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えて、米連邦準備制度理事会（FRB）の利上げ観測が高まる可能性も警戒され、AI関連株などに利益確定の売りが膨らんだ。フィラデルフィア半導体株指数（SOX）は2％近く下落した。



NYダウ構成銘柄では、ホーム・デポ 、シャーウィン・ウィリアムズ 、ナイキ 、プロクター・アンド・ギャンブル 、コカ・コーラ が買われた。半面、セールスフォース 、アップル 、シスコシステムズ 、マイクロソフト 、シェブロン が軟調。



シカゴ日経平均先物の清算値は、大阪比875円安の6万4525円だった。9日取引終了後の日経225先物（6月限）のナイトセッションは、日中比150円高の6万5550円で始まった。その後は6万5500～6万5800円辺りで保ち合い、米国市場の取引開始後にレンジを上抜けて6万6110円まで上げ幅を広げる場面もみられた。しかし、買い一巡後は急速に軟化し6万3110円まで下落。終盤にかけてショートカバーとみられる動きが入ったものの、6万4200円～6万4700円辺りでの保ち合いが続き、日中比960円安の6万4440円でナイトセッションの取引を終えている。



シカゴ先物にサヤ寄せする形で、売りが先行して始まることになろう。ボリンジャーバンドの+1σ（6万6350円）に接近する局面では上値を抑えられる形となったが、その後の急落で一時25日移動平均線（6万4080円）を割り込む場面もみられた。ただ、終盤にかけてのショートカバーで同線を上回って終えており、25日線水準での底固めが意識されよう。



また、週足では+1σ（6万4670円）水準での攻防をみせている。同バンドを明確に下抜けてくる動きとなれば、中心値となる13週線（5万9970円）とのレンジに移行することで、下へのバイアスが強まる可能性は警戒しておきたい。また、週末に先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控え、通常であれば限月交代に伴うロールオーバーが中心となるが、ナイトセッションを含めて連日で大幅な変動をみせているため、ロールが進まずにヘッジ対応の動きに振られやすい。



ヘッジに振らされるなかで、スキャルピング中心のトレードとなろう。また、米国では再び半導体やAI関連株が売られた。アーム・ホールディングス の下落率は6％を超えており、ソフトバンクグループ<9984>[東証P]のネガティブ要因になりそうだ。そのため、オプション権利行使価格の6万4000円を中心とした上下の権利行使価格となる、6万2000円から6万6000円と広めのレンジを想定する。



9日の米VIX指数は19.87（8日は18.92）に上昇した。一時17.52まで下げており、200日線（18.52）割れから25日線（17.31）に接近。しかし、その後は上へのバイアスが強まり、一気に23.34まで切り上がる場面もみられた。終盤にかけて上げ幅を縮め、75日線（20.54）を下回って終えているが、投資家心理を神経質にさせそうだ。



9日のNT倍率は先物中心限月で16.76倍（8日は16.59倍）に上昇した。朝方に16.79倍まで上昇する場面もみられたが、+1σ（16.88倍）が抵抗線として意識され、25日線（16.42倍）とのレンジ内での推移となった。米国同様の流れからTOPIX型に資金シフトすることが見込まれ、25日線辺りを意識したNTショートに振れやすいだろう。



株探ニュース