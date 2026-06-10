可愛さ反則級ーーーッ！【マクドナルド】大人も集めたくなる「ハッピーセット」って？

【マクドナルド】では、「ハッピーセット®」を買うと貰えるおもちゃのラインナップを、5月15日にリニューアル。今回のおもちゃに登場したのは、子どもから大人まで幅広い世代が夢中になっている、あのキャラクターです。そこで今回は、終売間近の可愛すぎるおもちゃを紹介します。

第2弾もいよいよ終盤へ！

5月15日よりハッピーセットのおもちゃに登場しているのは、大人気の『ちいかわ』。5月28日で第1弾が終了し、5月29日からは第2弾がスタートしています。第2弾でも4体のキャラクターが登場。マクドナルドクルーやおもてなしリーダーなど、第1弾にはなかったコスチューム姿が見られます。

コンプリートを狙えるのは今だけ

第2弾では、シーサー・モモンガ・ウサギ・古本屋の4体のキャラクターがゲット可能。シーサーが着ているマクドナルドマネージャーのコスチュームは、第1弾で登場した、ちいかわと同じコスチュームです。それ以外の3体は、第2弾で初登場のコスチュームのため、こちらも見逃せません。

今回の「ハッピーセット」は普段と異なり、全種類が手に入る第3弾がありません。そのため、第2弾が終了する6月11日までが、おもちゃをゲットできるチャンス。終売が目前に迫ってきているため、まだゲットしていない人は、お近くの【マクドナルド】へ急いで！

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※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる