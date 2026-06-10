「嫁がキツくて」実母からの電話を信じなかった私。「帰って！」泥沼同居の『衝撃の実態』に絶句

きつい性格の兄嫁と暮らす母。2人の関係性を目の当たりにしたとき、知人は初めて母の辛さを理解しました。知人から聞いたお話を紹介します。

兄夫婦と暮らす母

私は40代の主婦です。



実家から徒歩15分の距離に住み、実家には母と兄夫婦がいます。

母は我慢強くて優しい人。一方の兄嫁はかなり気が強い人でした。



そして、母には強く当たることが多いようす。

母は愚痴を言うことが少なかったのですが、ときどき涙ながらに電話をかけてくることがありました。

ただ、実際に兄嫁が母に辛く当たる場面を見たことのない私は、どこか本気で受け止めていなかったのです。

旅行に行った兄嫁

子どもの夏休みに、母から「お盆は泊まりにおいで。ねえさんには言っておくから」と誘われました。

兄嫁の反応が不安でしたが、当日実家に行くと兄嫁の姿がありません。

「おねえさんは？」

「友だちと旅行に行ったよ。だから、あなたたちとゆっくり過ごそうと思って」

そう言った母は嬉しそう。

兄嫁の目を気にしなくていい、と分かったら、私も母も気楽でした。

久しぶりに実家でのんびり過ごし、にぎやかな食卓を囲んで楽しく過ごしたのです。

しかし、その時間は長く続きませんでした。

いきなりリビングのドアが開いたと思うと、怖い顔をした兄嫁が立ちつくしている姿が目に入ったのです。