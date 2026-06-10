俳優チョン・ギョンホと少女時代のメンバーで女優のチェ・スヨンが、14年の交際の末に破局した。

9日、芸能界によると、チェ・スヨンの所属事務所であるサラムエンターテインメントは、「（2人が）破局したのは事実だ」とし、「良い同僚として残ることにした」と明らかにした。

チョン・ギョンホの所属事務所であるマネジメントオルムも、「破局したのは事実だ」と認めた。

これに先立ち、この日オンラインコミュニティやSNSを中心に、2人が互いのSNSアカウントをフォローしていないとの指摘が広がり、破局説が浮上した。

2人は2014年に熱愛説が浮上すると、これを認め、公開交際を始めた。2人は教会で初めて出会い、2012年9月に恋人関係に発展したと伝えられている。

その後、2人は芸能界を代表する長寿カップルとして知られ、各種番組で互いについて言及するなど、愛情を隠さなかった。

一方、チョン・ギョンホは2003年のデビュー後、ドラマ『ごめん、愛してる』『刑務所のルールブック』などさまざまな作品に出演した。2007年に少女時代としてデビューしたチェ・スヨンは、女優活動も並行しながら、ドラマ『あなたが願いを言えば』『禁酒をお願い』など多くの作品に出演した。