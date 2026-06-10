8日に平壌（ピョンヤン）で開かれた朝中首脳会談では、これまで娘ジュエ氏に席を譲っていた金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の妻・李雪主（イ・ソルジュ）氏が久しぶりに「ファーストレディ」の位置に戻った。最近、北朝鮮当局が前面に出していたジュエ氏の姿は朝中のメディアでは見られなかった。

これは、中国の習近平国家主席の国賓訪問に合わせて北朝鮮が正常国家の正常外交儀典を演出しようとした可能性が高い。同時に、習主席とジュエ氏の面会すれば、それ自体が中国が北朝鮮の4代世襲を追認する信号として解釈される余地があり、中国側がこれに負担を感じた可能性もある。

9日の朝鮮中央テレビによると、前日、李雪主氏は習主席の国賓訪朝の公式日程を金正恩委員長と共にした。習主席夫妻の平壌順安（スンアン）国際空港での出迎えから、金日成（キム・イルソン）広場での歓迎儀式、木蘭館（モクラングァン）での晩餐会、平壌体育館広場での歓迎公演まで、公式会談を除いては終始、金正恩委員長の隣にいた。金日成広場では金正恩委員長に続いて習主席や彭麗媛夫人と交互に握手を交わし、錦繍山（クムスサン）迎賓館では金正恩委員長と習主席のすぐ後ろを歩きながら、彭麗媛夫人に手振りで何かを説明する姿も見られた。

これに先立ち李雪主氏はジュエ氏が登場し始めた2023年ごろから北朝鮮の国営メディアから姿を消していた。昨年6月24日の元山葛麻（ウォンサン・カルマ）海岸観光地区の竣工式で1年5カ月ぶりに姿を現した。この時も北朝鮮の国営メディアは金正恩委員長とジュエ氏を中心に扱っていた。

3月8日の国際女性デー記念公演でも、金正恩委員長の隣にジュエ氏が父の手を握って座った。李雪主氏はジュエ氏を挟んで金正恩氏から離れて座っていた。

習主席の訪朝4日前の今月4日にも、ジュエ氏は金正恩氏と共に北朝鮮の5000トン級駆逐艦「姜健（カン・ゴン）」に乗った。北朝鮮メディアはジュエ氏が金正恩委員長よりも前に立っている場面を放映した。

このようにファーストレディの座をジュエ氏に譲るかのように見えた李雪主氏だったが、習主席の国賓訪問で前面に再登場した。これは中国側の彭麗媛夫人に格を合わせたものとみられる。通常の国賓訪問行事における外賓の出迎え形式に従うことで、正常国家としての面目を強調したと解釈される。

ジュエ氏の登場そのものが習主席への注目度を分散させるという点で、中国側がこれを嫌った可能性もある。習主席がジュエ氏に直接会う場合、中国がジュエ氏を後継者として認めるという印象を与えかねず、北朝鮮との関係強化が必要だとしても独裁の4代世襲を支持することは中国にとっても政治的な負担が大きい。

これに先立ち、金正恩委員長は昨年9月に中国の戦勝節に出席するため訪中した際、ジュエ氏を同行させて全世界の注目を集めた。過去に金正日（キム・ジョンイル）総書記が実権を握る前、中国から事実上の後継者承認を受けたことのデジャブを呼び起こすという解釈を生んだ。ただ、ジュエ氏は到着と出発の時に限り姿を現し、戦勝節の公式行事や金正恩委員長と習主席の会談には現れなかった。これも中国側が望まなかったためと考えられる。

朝鮮中央テレビが公開した会談の映像では「白頭（ペクドゥ）血統」である金与正（キム・ヨジョン）労働党中央委員会総務部長や、金正恩委員長の儀典を統括する玄松月（ヒョン・ソンウォル）氏の姿も見られた。ただ、中国中央（CC）テレビが木蘭館の晩餐会に出席した金与正氏の姿を報じたのとは違い、北朝鮮メディアは金与正氏を単独でクローズアップすることはなかった。これも金正恩氏夫妻と習主席夫妻への関心を集中させるための演出とみられる。