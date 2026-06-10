純烈のリードボーカル・白川裕二郎が8日、来年3月末をもってグループの卒業を公式発表した。

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同グループは2007年に6名のメンバーで結成。2010年6月に「涙の銀座線」(ユニバーサルミュージック)でメジャーデビューしたが、鳴かず飛ばず。レコード会社から契約を打ち切られるも「親孝行、紅白歌合戦出場、全国47都道府県で唄うこと」をスローガンとして掲げ、2018年1月の「プロポーズ」(クラウンレコード)で日の目を見て、同年末の「NHK紅白歌合戦」に出場を果たした。

ところが「紅白」出場からわずか10日後、事態は一変。翌2019年1月、元メンバーの友井雄亮氏が“女性トラブル”で“文春砲”を食らい、その2日後に芸能界を引退。グループは存続の危機にさらされた。

記事によると、友井氏は2014年から同棲する女性（以下、A子）に全身を大けがさせるなどのDV行為を頻繁に行い警察沙汰に発展。さらにA子を妊娠させ、流産に至ると「逆によかった」との暴言を吐いたうえに、別の女性との浮気を繰り返していたという。友井氏は、2016年にA子との間で誓約書を交わし、DVと浮気を認めた上で、妊娠と流産に至ったことを謝罪。「今後一切、接触しない」などと書かれていた。

だが、友井氏はA子と同時期の2015年に40代女性（以下、B子）と交際していたという。B子とは、2018年までB子の2人の子どもと家族同様の生活を送り、あげくB子の貯金3000万円を競馬などに使い込んだとしている。極めつけには、B子と並行して30代既婚女性C子との“不倫交際”もあったとされた。

同グループ加入以前の友井氏は、2006年に元女優と結婚し、長女を設けるも2008年に離婚に至っている。友井氏が複数の女性と交際に明け暮れていたころの同グループは、“スーパー銭湯アイドル”として注目を浴び、知名度が上昇。友井氏は週刊誌「週刊文春」(文藝春秋)に直撃された当初、トラブルを否定してシラを切っていたが、絶大な人気と引き換えに騒動は火の車となった。

2019年1月、会見を開いた友井氏は多くのフラッシュを浴びながら涙ながらに謝罪。報道を「事実」と認め、今後については「償いながら生きていく」とし、グループの脱退と芸能界の引退を宣言した。一方で同月、会見に応じたリーダー・酒井一圭は「あいつは死にました」と友井氏との絶縁を言い放ち、世間に大きな印象を与えた。

翌2020年6月、大阪市内で「スポニチ」(スポーツニッポン新聞社)の取材に応じた友井氏は、出身地の同地で高級焼き肉店「神威」の店長に就任したと語り、本名の「牧山雄亮」として第二の人生を歩み始めたと報告。それから6年経った今も、店長として地に足を付けている。白川の卒業を受け、今何を思うだろうか。