【ニカゲーム】二階堂高嗣＆猪俣周杜、超斬新ワード繰り出す 1時間SP未公開シーン一挙公開
■ケムリ＆曽野のひらめき力光る
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）。10日の放送では、7日に放送された1時間スペシャル「オカシ―パラダイスからの招待状」の未公開シーンを届ける。
【番組カット】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣
7日放送回では、二階堂、ケムリ、猪俣がスタジオセットを飛び出し指定された場所へ向かった。そこにはタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが待ち受けていた。ゲストのこっちのけんと、関太、曽野舜太（M!LK）と共に、さまざまなゲームに挑みながら脱出の糸口を探す。
今夜の放送では、二階堂と猪俣による“ニカイノ英語”をケムリと曽野が解読する「英語で問題出せるかな？」と、“ニカイノ”がカタカナのお題を創作漢字で表現し、解答者メンバーが解読を試みる「捜索漢字ゲーム」での未公開シーンを放送。二階堂と猪俣の超斬新ワードの数々、そして、それを見事に紐解くケムリと曽野のひらめき力にも注目だ。
さらに、普段のスタジオ回では見られない、ミニゲームに挑戦する姿も未公開部分を大放出。中高6年間卓球部だったケムリの卓球シーン、曽野のバスケシーン、二階堂と猪俣のビリヤードシーンも見逃せない。
二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦するテレビ朝日系バラエティー『ニカゲーム』（毎週水曜 深1：55）。10日の放送では、7日に放送された1時間スペシャル「オカシ―パラダイスからの招待状」の未公開シーンを届ける。
【番組カット】とっても楽しそう！笑顔のケムリ＆猪俣周杜＆二階堂高嗣
7日放送回では、二階堂、ケムリ、猪俣がスタジオセットを飛び出し指定された場所へ向かった。そこにはタイムマシーン3号・関太に酷似した大量のアンドロイドロボットが待ち受けていた。ゲストのこっちのけんと、関太、曽野舜太（M!LK）と共に、さまざまなゲームに挑みながら脱出の糸口を探す。
さらに、普段のスタジオ回では見られない、ミニゲームに挑戦する姿も未公開部分を大放出。中高6年間卓球部だったケムリの卓球シーン、曽野のバスケシーン、二階堂と猪俣のビリヤードシーンも見逃せない。