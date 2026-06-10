事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が10日までに自身のXを更新。モデルでタレントの藤田ニコル（28）に対する一部ユーザーの否定的なコメントに対し、藤田を擁護する形の投稿をした作家の乙武洋匡氏（50）に同調した。

藤田は7日にXで投稿した、5月に誕生したことを報告した第1子を抱いてお宮参りをした着物姿の写真が話題に。このポストに多くの祝福が寄せられたが、一部では「病気で子供産めない人の気持ち考えたことありますか？」などと藤田をとがめるようなポストもみられた。

一方、乙武氏はそのポストを引用した上で、「みんな平気で自分の写真載せてるけど、手足ない人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と自身の立場に置き換えて、過剰な配慮を要求する一部SNSの風潮にくぎをさした。乙武氏の投稿の表示回数は2200万回を超える注目度となっていた。

猪狩は、乙武氏の投稿をさらに引用。「みんな平気で立ってる写真載せてるけど、下半身麻痺の人の気持ち考えたことありますか？……っていう世界線にしたいのか、、、」と、自身に重ね合わせて追随する形で乙武氏に同調した。

藤田もXで、今回の拡散についてリアクション。「なんだかすごく私の事でSNSが色んな意味で盛り上がってしまい、友人やファンの方が心配してくれてdmや連絡までしてくれたけど私はめちゃくちゃ元気だし子育てに夢中でSNSにいる頻度も前より減ってるから傷ついたりもしてません」と報告し、「大丈夫だよー！！」と強調している。