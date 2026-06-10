首都機能をバックアップする「副首都構想」を巡り、山口県の村岡知事は９日の定例記者会見で、「（人口の多い）特定の場所を経済成長のエンジンにすることが、日本全体の力の底上げになるのか」と疑問を呈したうえで、地方での産業推進に力を入れるべきだとの考えを示した。

隣県にある福岡市が副首都指定へ意欲を示していることを踏まえ、記者からの質問に答えた。構想を巡っては、大規模災害時の代替機能のほか、日本を先導する経済拠点の形成などを盛り込んだ関連法案の骨子案が与党で合意されている。

村岡知事は「副首都の議論が散漫になっており、何を求めるかを明確にすることが大事だ」としたうえで、構想が災害に備えたバックアップ機能を想定している点については評価した。

一方で、県が国の「ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）戦略地域」選定に向けて取り組んでいることなど、地方では様々な政策や事業が行われていることを説明。「日本の強みとなっていることの多くは、地方に拠点がある。国には、そういった地方を応援してほしい」と述べた。