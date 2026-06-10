iPhoneを買い替えたいのですが「返却プログラム」「SIMフリー」「認定中古」など選択肢が多すぎて分かりません…。どこで買うのが一番安いのでしょうか？

iPhoneを安く買うには「何年使うか」で選ぶ

iPhoneをできるだけ安く買いたいときは、まず「最後まで自分のものにするのか」「一定期間使って返すのか」を決めることが大切です。

最後まで使用する場合は、本体価格や下取りの有無を比べて、総額を抑えられる購入先を選ぶことが大切です。この場合は、Apple Store、家電量販店、オンラインショップ、中古販売店などが候補になります。

例えば、Apple Storeで販売されているiPhoneはSIMフリーのため、好きな通信会社の回線を使用できます。また、現在使用しているスマホを下取りに出すことで、新しいiPhoneの購入額を抑えられる場合もあります。



2年ごとに買い替えるなら返却プログラムを比較する

一部の携帯キャリアでは、iPhoneを分割で購入し、一定期間後に端末を返却すると残りの支払いが不要になるプログラムを用意しています。

主なものとして、ドコモの「いつでもカエドキプログラム」、auの「スマホトクするプログラム＋」、ソフトバンクの「新トクするサポート＋」、楽天モバイルの「買い替え超トクプログラム」などが挙げられます。

これらのプログラムは、毎月の支払いを抑えながら新しいiPhoneを使いたい人にとって、検討しやすい方法といえるでしょう。ただし、返却プログラムは端末を返却することが前提なので、画面割れや本体の変形などがあると、故障時利用料や追加費用がかかる場合があります。

そのため、利用後に想定外の負担が発生しないよう、各社の返却条件や査定基準は事前に確認しておきましょう。あわせて、普段からケースや保護フィルムを使用して端末をきれいに保つと安心です。



長く使うならSIMフリーや認定中古も候補になる

3年以上使うつもりなら、返却プログラムよりもSIMフリー端末を買うほうが向いていることが多いです。端末が完全に自分の所有物になるため、格安SIMや新しいキャリアに乗り換えたり、家族に譲ったり、中古ショップやフリマアプリで売却したりしやすい点もメリットです。

新品にこだわらない場合は、認定中古や整備済製品も選択肢になります。Appleの認定整備済製品は、完全な動作テストを受けた製品で、購入後1年間のハードウエア保証が付き、最大15％割引で販売されています。中古に不安がある人でも、Appleによる保証があるため、一般的な中古品より選びやすいでしょう。

ただし、Apple認定整備済製品は在庫が常にあるとはかぎりません。そのため、欲しいモデルや容量が決まっている場合は、こまめに在庫を確認する必要があります。

価格重視なら中古販売店の認定中古、安心感重視ならApple認定整備済製品、新品がよいならApple Storeやキャリアというように、それぞれの特徴やリスクを踏まえて選び分けると、自分に合った選択がしやすくなります。



iPhoneを安く買うなら使い方に合った方法を選ぼう

iPhoneをどこで買うのが一番安いかは、使い方によって変わります。2年ほどで買い替えたい人は、返却プログラムを利用すると毎月の負担を抑えやすくなるでしょう。

一方、3年以上使いたい人や格安SIMを自由に選びたい人は、SIMフリー端末が向いています。費用をさらに抑えたい場合は、新品だけでなく、認定中古やApple認定整備済製品も検討すると選択肢が広がります。

iPhoneの購入先を価格だけで判断せず、使う年数や返却条件、保証の有無も比べながら、自分に合った買い方を選びましょう。



出典

Apple Japan合同会社 iPhoneを購入するならAppleで。

Apple Japan合同会社 認定整備済製品

株式会社NTTドコモ いつでもカエドキプログラム

KDDI株式会社 au スマホトクするプログラム

ソフトバンク株式会社 新トクするサポート＋

楽天モバイル株式会社 楽天モバイル買い替え超トクプログラム

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー