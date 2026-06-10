「I wouldn’t miss it for the world」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「I wouldn’t miss it for the world」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 直訳すると、「世界と引き換えにしてもそれを逃さない」となりますが...？ あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「なにがあっても絶対行くよ」でした！ 「I wouldn’t miss it for the world」は「絶対に行くよ／絶対に見逃さないよ」という意味のフレーズ。 友だちのイベントや大事な予定に誘われたとき、楽しみにしている気持ちを強く伝えられます。 「Your show is tomorrow, right? I wouldn’t miss it for the world.」

（あなたのショー、明日だよね？絶対に見逃さないよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部