「I wouldn’t miss it for the world」の意味は？直訳はしないで...！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「I wouldn’t miss it for the world」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳すると、「世界と引き換えにしてもそれを逃さない」となりますが...？
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「なにがあっても絶対行くよ」でした！
「I wouldn’t miss it for the world」は「絶対に行くよ／絶対に見逃さないよ」という意味のフレーズ。
友だちのイベントや大事な予定に誘われたとき、楽しみにしている気持ちを強く伝えられます。
「Your show is tomorrow, right? I wouldn’t miss it for the world.」
（あなたのショー、明日だよね？絶対に見逃さないよ）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部