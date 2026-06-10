ReFaのシルクヘアケアライン誕生！日中も就寝中も美髪を守る新習慣

髪のパサつきや広がり、寝ぐせの原因にもなる摩擦ダメージ。そんな日中や就寝中の髪悩みに着目し、美容ブランドReFaから新たな「シルクヘアケアライン」が登場します。最高等級6Aランクのシルクを採用したシュシュとナイトキャップは、髪をやさしく包み込みながら美しいツヤ髪へ導いてくれるアイテム。毎日のヘアケアに取り入れたい注目の新シリーズをご紹介します。

上質シルクで叶える新しい美髪習慣

ReFaが新たに展開するのは、「ReFa SILK AURA LINE（リファシルクオーラライン）」と「ReFa SILK PEARL LINE（リファシルクパールライン）」の2ラインです。

どちらも最高等級の6Aランクシルクを厳選使用し、髪への摩擦を抑えながら高い保湿性と心地よい使用感を実現。シルクならではのなめらかな質感が髪をやさしく包み込み、本来の美しさを引き出します。

就寝中はナイトキャップで寝返りによる摩擦を軽減し、日中はシュシュで結び跡や摩擦ダメージを抑制。24時間を通して髪を守る、新しいヘアケア習慣を提案しています。

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AURA LINEで極上のナイトケアを

より贅沢なヘアケアを求める方におすすめなのが「ReFa SILK AURA LINE」です。

自然の恵みを活かした五島の椿オイルを生地に含浸し、しっとりなめらかな質感を実現。重厚感のある濃密シルクが髪をやさしく包み込み、摩擦を徹底的に抑えながらツヤ髪へ導きます。

ReFa SILK CHOUCHOU AURA



価格：5,500円

カラー：ブラック、トープ、チャコールグレー

ReFa SILK NIGHTCAP SHORT AURA



価格：8,800円

カラー：トープ、チャコールグレー

ReFa SILK NIGHTCAP LONG AURA



価格：15,000円

カラー：トープ、チャコールグレー

いずれもReFaロゴ入りの上品なデザインを採用。幅広ゴムで快適なフィット感も魅力です。

PEARL LINEで毎日を華やかに

デイリー使いしやすい華やかなデザインが魅力なのが「ReFa SILK PEARL LINE」。

上質なシルク生地が髪を包み込み、摩擦ダメージを軽減しながら自然な艶めきを演出します。大きなリボンデザインがフェミニンな雰囲気を添え、身につけるたびに気分が高まりそう♪

ReFa SILK CHOUCHOU PEARL



価格：3,300円

カラー：ローズゴールド、オーロラホワイト、シャンパンゴールド

ReFa SILK NIGHTCAP SHORT PEARL



価格：5,500円

カラー：ローズゴールド、オーロラホワイト、シャンパンゴールド

ReFa SILK NIGHTCAP LONG PEARL



価格：8,000円

カラー：ローズゴールド、オーロラホワイト、シャンパンゴールド

AURA LINEとPEARL LINEはともに2026年7月1日（水）よりReFa GINZAで先行発売。その後、MTGオンラインショップや各販売店で順次展開されます。

まとめ

髪の美しさは毎日の小さな積み重ねから生まれるもの。ReFaのシルクヘアケアラインは、日中も就寝中も髪をやさしく守りながら、ツヤとうるおいのある美髪へ導いてくれる心強いアイテムです。

上質なシルクの心地よさと機能性を兼ね備えたシュシュやナイトキャップで、ワンランク上のヘアケアを始めてみてはいかがでしょうか♡