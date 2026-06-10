日本勢3人が出場 全米オープン前哨戦の組み合わせが発表 松山英樹、久常涼は出場せず
＜RBCカナディアンオープン 事前情報◇9日◇TPCトロント ノースC（カナダ）◇7389ヤード・パー70＞米国男子ツアーは、来週の海外メジャー「全米オープン」の前哨戦となる「RBCカナディアンオープン」が11日から開催される。開幕に先立ち、第1ラウンドの組み合わせが発表された。
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日本勢は3人が出場する。先陣を切るのは、日本時間11日の午後8時22分にティオフする金谷拓実。その後、同9時50分に平田憲聖、同12日の午前2時54分に中島啓太がコースに出ていく。昨年覇者のライアン・フォックス（ニュージーランド）は、ブルックス・ケプカ（米国）、ニック・テイラー（カナダ）と同12日午前1時48分にティオフを迎える。なお、松山英樹、久常涼、世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）、同2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、同3位のキャメロン・ヤング（米国）はいずれも出場しない。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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