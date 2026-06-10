34歳の美人経営者が浮気と夫婦関係に対する持論を展開すると、婚活仲間の女性陣すら困惑してしまう場面があった。

【映像】美人社長の“浮気論”に婚活アドバイザーが激怒

6月9日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第7話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

“結婚式”まで残り7日となった朝、ドレッシングルームに集まった3人。あやかは、婚約中のヒロキ（ゴルフを愛する経営者・年収3000万円・36）と深夜3時まで話し合いをしたことを報告した。話し合いの結果について、「向こうは結構呆れてたね。浮気だけは絶対許せない人だった」と明かすと、さっそくスタジオMCの森香澄が「『許せる』って言われてもイヤですよね」と反応する。

続けてあやかは、「『その人だけです』って言っても、絶対他の人見るじゃんって思う」と、“浮気しない人はいない”という持論を展開。さらに、「『一生一緒にいます、どんな形でも』が、私の中では“結婚”になるんだよね。そこが合わんかった」と語るが、一般的な結婚観との違いが見えないゆかとなつえは一瞬固まり、「今わからなくなっちゃった（笑）」と困惑した。そこで、あやかが「永遠の愛を誓ったら、何があっても絶対味方でいる。それが浮気だとしても」と補足し、ようやく2人は理解したのだった。

ただ、2人とも賛同できるかは別問題で、ゆかは「ヒロキくんタイプのほうが多そうじゃない？」と指摘する。なつえも個別インタビューで、「（ヒロキさんぐらい）誠実に考えてくれる人が一番な気がするけど……。そう考えない人のほうが、なかなか幸せにはしてくれなさそう」と難色を示した。

なお、あやかは自身の発言の意図について、「『絶対無理』っていうことを、お互いにしちゃう時があると思ってる。そうなった時、『じゃあ俺無理だわ』ってなる人なんだな」とコメント。これにスタジオの夏菜は「防衛線張ってるのかな？」と推察していた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）