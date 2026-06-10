魚市場や野菜作り、酪農、馬とのふれあい--星野リゾート「リゾナーレ」4施設で子どもの好奇心を刺激する夏休み向けプログラム

魚市場や野菜作り、酪農、馬とのふれあい--星野リゾート「リゾナーレ」4施設で子どもの好奇心を刺激する夏休み向けプログラム