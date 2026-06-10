キープレフトのヘッド軌道がイン・トゥ・インになる訳とは！？【究極のシンプルスイング キープレフト理論 実戦強化編/ゴルフ】

キープレフトの軌道がイン・トゥ・インになる理由

ヘッドの軌道はイン・トゥ・インにしかならない

これはキープレフトに限ったことではありませんが、正しいスイング軌道とは、クラブがライ角なりに動く軌道です。斜めの棒を斜めに振る。ライ角が存在するものを回転運動で打つのですから、上から見たヘッドの軌道はイン・トゥ・インにしかなりません。

ですからキープレフト理論の場合、インサイド・アウトかアウトサイド・インかを決める要素はボールの位置のみ。ボールが右寄りにあればインサイド・アウト軌道で、左寄りにあればアウトサイド・イン軌道でヒットします。

また、二点吊り子で振れればクラブの動きはいつも変わりませんから、アウトから下ろしてインに抜くとか、インから下ろしてアウトに抜くということにはなりません。スイング軌道については考えなくてもいいということ。インから、あるいはアウトから振る、というのは、振り子で振ることによって生じるものです。

二点吊り子だけでテークバックした場合、クラブがインサイドに動くことはありません。二点によって吊られているクラブは、真っすぐからややアウトサイドに上がらなければおかしい。インサイドに入るのは体が回転するからです。

その意味で大きく影響されるのがアプローチです。

５ヤードのアプローチを打つときに、手首を支点とした円すい振り子をイメージしてクラブを動かす人は、バックスイングがインサイドに入ります。

５ヤードのスイングでさえそうなのですから、打つ距離が伸びて振り幅が大きくなったらどうでしょう？ 振り子が増幅するのに伴い、円すいの傘は遠心力によって開き、浮き上がってきます。こうして起こるのがトップやシャンク。それを警戒して抑制をかけるとクラブがかぶってザックリ……。面倒臭いことこの上ありません。振り子で振ってもプロがミスしない理由はただひとつ、練習量が豊富だからです。

出典：『世界が認めた究極のシンプルスイング キープレフト理論』著/和田泰朗