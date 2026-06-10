観光客が増えるほど地元は崩壊する？世界遺産を蝕む「オーバーツーリズム」が奪う住民の暮らし【眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産】

行列のウラ側で オーバーツーリズムが奪うもの

世界遺産に登録されると、国内外で知名度が一気に高まり、「いつか行ってみたい場所」として注目を集めます。観光客が増えれば地域経済が潤い、雇用が生まれるれ、保存や修復の資金も確保しやすくなるなど、さまざまなメリットがあります。

しかし、観光客の増加はいいことばかりではありません。受け入れの許容範囲を超えて観光客が集中すると、地域住民の暮らしや環境、文化にまで影響が及びます。こうした状況をオーバーツーリズムと呼びます。オーバーツーリズムになると、まず影響を受けるのが地域住民です。物価の上昇や交通渋滞、騒音、ゴミ問題などが生じます。それまでは地域住民向けに商売をしていた店舗でも、観光客向けの商売のほうが採算が合うようなら、品ぞろえをお土産物中心に変えます。そうして、住民が暮らしにくい街になれば、地域の文化や景観も変わります。人が住む世界遺産では、住民の生活が成り立たなくなること自体が、遺産の価値を揺るがしかねません。街並みや文化が均質化すれば、観光客の満足度も低下し、結果的に観光地としての価値を損ねることにもつながります。

そう考えると、大切なのは観光客の「量」ではなく「質」かもしれません。人数を増やすのではなく、一人当たりの滞在日数を増やし、文化財や自然への理解を深める仕組みを整えることが重要です。オーバーツーリズムはどの観光地にも起こり得る課題ですが、とりわけ注目度の高い世界遺産では表面化しやすい問題です。訪れる側と迎える側、双方が豊かになり、未来へ価値を手渡せる観光の在り方が問われています。

ヴェネツィアが抱える課題

オーバーツーリズムが深刻な世界遺産の例が、イタリアの「ヴェネツィアとその潟」です。観光客の増加により住居がホテルに転用され、パン屋や八百屋など生活必需品店がお土産物屋に変化しました。さらに民泊の拡大で家賃が高騰し、旧市街に住み続けられなくなるなど住民が減っています。混雑に加え、ゴミやトイレ、下水問題も深刻です。2021年には新規ホテル建設を禁止しましたが、違法民泊などの課題は解消されていません。

オーバーツーリズムが引き起こす問題

【住民生活への影響】 騒音や混雑による生活ストレスの増大 生活必需品店の減少 交通渋滞 など 【環境への影響】 野生動物の生態への影響 自然環境の破壊 ゴミ、排水の増加 など 【文化への影響】 地域文化の画一化 本来の宗教的、歴史的意味の希薄化 観光客がイメージする伝統文化の固定化 など 【経済構造への影響】 観光業への過度な依存 外資参入による地域外への利益の流出 民泊の増加による住宅市場の歪み など

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 世界遺産』監修：宮澤 光

【監修者紹介】

宮澤 光（みやざわ・ひかる）

NPO法人世界遺産アカデミー主任研究員。北海道大学大学院博士後期課程を満期単位取得退学。仏グルノーブル第Ⅱ大学留学。2008年より現職。跡見学園女子大学非常勤講師。世界遺産に関するさまざまな書籍の編集・執筆・監修を手掛けるほか、「チコちゃんに叱られる！」（NHK）などの多くのメディア出演や、全国各地で100本を超す講演・講座を実施している。著書に『13歳からの世界遺産』（マイナビ出版）、『世界遺産のひみつ』（イースト・プレス）など。