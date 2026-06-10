女性と違って「明確な終わり」がない！？40歳を過ぎたら他人事ではない“男性更年期”のキホン【眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話】

男性も40歳を過ぎたら明確な終わりがない更年期が訪れる

男性ホルモンは20代をピークに減少

女性だけでなく、男性にも男性ホルモンの減少によっておこる不調があります。男性ホルモンの「テストステロン」は10代から分泌量が増えはじめ、20代でピークに達します。しかし、その後はゆるやかな下り坂。徐々に分泌量が減っていき、40代ぐらいから一部の男性にもホルモン減少によっておこる不調が現れるとされています。女性は閉経によって急激に女性ホルモンの分泌量が減りますが、男性の場合は急激な変化はないのが一般的。そのため、単なる加齢性の変化なのか、いわゆる更年期障害なのか判別が難しいです。

男性更年期の症状として最もわかりやすいのが、勃起不全（ＥＤ）や性欲の低下といった性機能の変化。これはテストステロンの減少で起きる代表的な変化です。また、テストステロンは意欲や集中力を向上させる働きがあるため、低下によってやる気が失せたり、気分が極度に不安定になったりします。その結果、怒りっぽくなる、イライラするというメンタルの変化も男性更年期障害の特徴的な症状です。そのほかにも女性更年期と同様に、ほてりやのぼせ、動悸、疲労感などの自律神経の乱れからくる症状も起こります。

男性の更年期は、女性の場合と異なり明確な終わりがありません。放置すると長引く可能性があるので、不調を自覚する場合は、専門外来へ相談することをおすすめします。

男性における男性ホルモン（テストステロン）の働き

男性ホルモンの分泌量は、10～20代で急激に増え、最も多いのは20代です。

それ以降はゆるやかに減っていきます。

女性と比べ、明確な時期はない

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 更年期の話』著：高尾 美穂

【著者紹介】

高尾美穂（たかお・みほ）

医学博士・産婦人科専門医。東京慈恵会医科大学大学院修了。同大学附属病院産婦人科助教、東京労災病院女性総合外来などを経て、女性のための統合ヘルスクリニック イーク表参道の副院長に就任。日本スポーツ協会公認スポーツドクターで、ヨガ指導者でもある。「すべての女性に、よりよい未来を」をモットーに、医療、ヨガ、スポーツの３つの活動を通じ、専門的な知識をわかりやすく伝える啓発活動にも積極的に取り組み、テレビなどのメディア出演、講演活動、stand.fm「高尾美穂からのリアルボイス」でメッセージを発信するなど、多方面で活躍中。『今日も一日ご機嫌で 高尾美穂流生き方ガイド 体も心もいい感じ』（清流出版）『高尾美穂のオトナ世代のこころとからだ相談室』（扶桑社）など著書多数。