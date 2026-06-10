日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2819（-11.0 -0.39%）
ホンダ 1428（-16.5 -1.14%）
三菱ＵＦＪ 3180（0 0.00%）
みずほＦＧ 7674（-16 -0.21%）
三井住友ＦＧ 6166（-16 -0.26%）
東京海上 7416（+6 +0.08%）
ＮＴＴ 147（+0.3 +0.20%）
ＫＤＤＩ 2712（-9 -0.33%）
ソフトバンク 211（-0.5 -0.24%）
伊藤忠 1828（-20 -1.08%）
三菱商 4776（-29 -0.60%）
三井物 4898（-33 -0.67%）
武田 5042（+67 +1.35%）
第一三共 2555（-4 -0.16%）
信越化 6742（-94 -1.38%）
日立 4859（-23 -0.47%）
ソニーＧ 3417（-26 -0.76%）
三菱電 5761（-58 -1.00%）
ダイキン 23206（-59 -0.25%）
三菱重 3547（-82 -2.26%）
村田製 9536（-156 -1.61%）
東エレク 60739（+819 +1.37%）
ＨＯＹＡ 25411（-194 -0.76%）
ＪＴ 6052（-18 -0.30%）
セブン＆アイ 1900（+1.5 +0.08%）
ファストリ 77828（-232 -0.30%）
リクルート 11106（-79 -0.71%）
任天堂 7140（-598 -7.73%）
ソフトバンクＧ 6553（-495 -7.02%）
キーエンス（普通株） 73770（-1000 -1.34%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 2819（-11.0 -0.39%）
ホンダ 1428（-16.5 -1.14%）
三菱ＵＦＪ 3180（0 0.00%）
みずほＦＧ 7674（-16 -0.21%）
三井住友ＦＧ 6166（-16 -0.26%）
東京海上 7416（+6 +0.08%）
ＮＴＴ 147（+0.3 +0.20%）
ＫＤＤＩ 2712（-9 -0.33%）
ソフトバンク 211（-0.5 -0.24%）
伊藤忠 1828（-20 -1.08%）
三菱商 4776（-29 -0.60%）
三井物 4898（-33 -0.67%）
武田 5042（+67 +1.35%）
第一三共 2555（-4 -0.16%）
信越化 6742（-94 -1.38%）
日立 4859（-23 -0.47%）
ソニーＧ 3417（-26 -0.76%）
三菱電 5761（-58 -1.00%）
ダイキン 23206（-59 -0.25%）
三菱重 3547（-82 -2.26%）
村田製 9536（-156 -1.61%）
東エレク 60739（+819 +1.37%）
ＨＯＹＡ 25411（-194 -0.76%）
ＪＴ 6052（-18 -0.30%）
セブン＆アイ 1900（+1.5 +0.08%）
ファストリ 77828（-232 -0.30%）
リクルート 11106（-79 -0.71%）
任天堂 7140（-598 -7.73%）
ソフトバンクＧ 6553（-495 -7.02%）
キーエンス（普通株） 73770（-1000 -1.34%）