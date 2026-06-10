日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　2819（-11.0　-0.39%）
ホンダ　1428（-16.5　-1.14%）
三菱ＵＦＪ　3180（0　0.00%）
みずほＦＧ　7674（-16　-0.21%）
三井住友ＦＧ　6166（-16　-0.26%）
東京海上　7416（+6　+0.08%）
ＮＴＴ　147（+0.3　+0.20%）
ＫＤＤＩ　2712（-9　-0.33%）
ソフトバンク　211（-0.5　-0.24%）
伊藤忠　1828（-20　-1.08%）
三菱商　4776（-29　-0.60%）
三井物　4898（-33　-0.67%）
武田　5042（+67　+1.35%）
第一三共　2555（-4　-0.16%）
信越化　6742（-94　-1.38%）
日立　4859（-23　-0.47%）
ソニーＧ　3417（-26　-0.76%）
三菱電　5761（-58　-1.00%）
ダイキン　23206（-59　-0.25%）
三菱重　3547（-82　-2.26%）
村田製　9536（-156　-1.61%）
東エレク　60739（+819　+1.37%）
ＨＯＹＡ　25411（-194　-0.76%）
ＪＴ　6052（-18　-0.30%）
セブン＆アイ　1900（+1.5　+0.08%）
ファストリ　77828（-232　-0.30%）
リクルート　11106（-79　-0.71%）
任天堂　7140（-598　-7.73%）
ソフトバンクＧ　6553（-495　-7.02%）
キーエンス（普通株）　73770（-1000　-1.34%）