東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値160.36 高値160.45 安値160.05
160.92 ハイブレイク
160.69 抵抗2
160.52 抵抗1
160.29 ピボット
160.12 支持1
159.89 支持2
159.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1543 高値1.1578 安値1.1527
1.1623 ハイブレイク
1.1600 抵抗2
1.1572 抵抗1
1.1549 ピボット
1.1521 支持1
1.1498 支持2
1.1470 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3380 高値1.3411 安値1.3331
1.3497 ハイブレイク
1.3454 抵抗2
1.3417 抵抗1
1.3374 ピボット
1.3337 支持1
1.3294 支持2
1.3257 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7982 高値0.7992 安値0.7949
0.8043 ハイブレイク
0.8017 抵抗2
0.8000 抵抗1
0.7974 ピボット
0.7957 支持1
0.7931 支持2
0.7914 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値160.36 高値160.45 安値160.05
160.92 ハイブレイク
160.69 抵抗2
160.52 抵抗1
160.29 ピボット
160.12 支持1
159.89 支持2
159.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1543 高値1.1578 安値1.1527
1.1623 ハイブレイク
1.1600 抵抗2
1.1572 抵抗1
1.1549 ピボット
1.1521 支持1
1.1498 支持2
1.1470 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3380 高値1.3411 安値1.3331
1.3497 ハイブレイク
1.3454 抵抗2
1.3417 抵抗1
1.3374 ピボット
1.3337 支持1
1.3294 支持2
1.3257 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7982 高値0.7992 安値0.7949
0.8043 ハイブレイク
0.8017 抵抗2
0.8000 抵抗1
0.7974 ピボット
0.7957 支持1
0.7931 支持2
0.7914 ローブレイク