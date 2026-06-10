東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値160.36　高値160.45　安値160.05

160.92　ハイブレイク
160.69　抵抗2
160.52　抵抗1
160.29　ピボット
160.12　支持1
159.89　支持2
159.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1543　高値1.1578　安値1.1527

1.1623　ハイブレイク
1.1600　抵抗2
1.1572　抵抗1
1.1549　ピボット
1.1521　支持1
1.1498　支持2
1.1470　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3380　高値1.3411　安値1.3331

1.3497　ハイブレイク
1.3454　抵抗2
1.3417　抵抗1
1.3374　ピボット
1.3337　支持1
1.3294　支持2
1.3257　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7982　高値0.7992　安値0.7949

0.8043　ハイブレイク
0.8017　抵抗2
0.8000　抵抗1
0.7974　ピボット
0.7957　支持1
0.7931　支持2
0.7914　ローブレイク