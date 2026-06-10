義母「同居しないなら縁を切る！」理不尽な脅しに夫婦で戦った話
木村さやかさん（38歳・仮名）は--結婚8年目、小学2年生の娘を持つ専業主婦です。夫の実家から車で30分ほどの場所に家族3人で暮らしていました。義母とは月に一度ほど顔を合わせる、可もなく不可もない関係でした。それが崩れたのは、義父が定年を迎えた春のことでした。
「そろそろ一緒に住みましょう。部屋も空いてるし」
最初は提案のような口ぶりでした。さやかさんと夫は話し合い、「今の生活を続けたい」と丁寧に断りました。すると義母の態度が、じわじわと変わっていきました。
電話のたびに同居の話が出る。夫へのメッセージに「老後が心配」「息子なんだから」という言葉が増える。それでも夫は毎回、穏やかに断り続けました。
転機は、夫の誕生日に合わせた食事会でした。和やかな雰囲気が一変したのは、食後のことでした。
「はっきり聞かせてください。同居する気はあるんですか、ないんですか」
夫が「今の生活を変えるつもりはない」と答えた瞬間、義母の表情が固まりました。
「そうですか。なら、もう縁を切ります。息子でも何でもない」
座が凍りつきました。義父は黙ったまま、視線を落としていました。
さやかさんは夫の手を膝の下でそっと握りました。夫は静かに、こう言いました。
「わかりました。それでも、僕たちの答えは変わりません」
脅しは、脅しのまま終わった
帰り道、夫は一言も余計なことを言いませんでした。さやかさんも同じでした。ただ、どこか肩の荷が下りたような感覚がありました。
その後、義母からの連絡は一ヶ月ほど途絶えました。先に折れたのは義母でした。何事もなかったかのように夫へメッセージが届き、同居の話はそれ以来出ていません。
縁を切ると言った相手が、縁を切られなかった。さやかさんはそれを「勝ち負け」とは思っていません。ただ、脅しに屈しなかったことで、夫婦の軸がひとつ定まった気がしています。
自分たちの家族の形は、自分たちで決める。それだけのことでした。
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※この記事は実際に寄せられた体験談をもとに、AIを使用して再構成・脚色しています。
(ウーマンエキサイト編集部)