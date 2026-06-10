【ローソン】「爽」のアイス無料券は激アツ。6月15日まで「お〜いお茶」や「1日分の野菜」の無料券ももらえるよ。

ローソンは、「1個買うと1個もらえる」を始めとするお得なキャンペーンを実施しています。

今回は、2026年6月9日から15日まで実施しているキャンペーンを紹介します。

1週間限定でコーヒー値引き

「1個買うと1個もらえる」キャンペーンから紹介します。

1つめの対象商品は、ロッテ「ガーナミルク」（50g）、「クランキー」（1枚）、「ガーナ抹茶チョコレート」（45g）です。

いずれか1個を購入すると、「爽 バニラ」（190ml）、「とろ〜りれん乳三昧 練乳ミルク」（90ml）のどちらか1個と引き換えられる無料券がもらえます。

2つめの対象商品は、伊藤園「1日分の野菜」「ビタミン野菜」「朝活野菜」（各200ml）。

いずれか1本を購入すると、「栄養強化型 1日分の野菜」「1日分の野菜 ヒアルロン酸プラス」（各200ml）のどちらか1本と引き換えられる無料券がもらえます。

上記2つの引換期間は、6月16日から22日まで。

3つめの対象商品は、伊藤園「大豆イソフラボン黒豆茶」（650ml）と「リラックスジャスミンティー」（600ml）。

どちらか1本を購入すると、「お〜いお茶 玄米茶」（600ml）1本と引き換えられる無料券がもらえます。

引換期間は6月16日から29日まで。

対象商品によって引換期間が異なるので注意が必要です。

【マチカフェ モカブレンド（S）20円引き】

6月9日から15日までの期間、マチカフェの「モカブレンド（S）」と「アイスモカブレンド（S）」をそれぞれ20円引きで購入できます。

タンブラー販売の場合は、タンブラー販売価格から値引きされます。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ