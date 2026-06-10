6月27日に公開される、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾が主演を務める映画『バナ穴 BANA_ANA』の本予告が公開された。

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本作は、2018年に2週間限定公開で28万人を動員した4本の短編からなるオムニバス映画『クソ野郎と美しき世界』の第2弾。監督・脚本は前作から引き続き『友だちのパパが好き』『アジアのユニークな国』などの山内ケンジが務める。

共演には、ファーストサマーウイカ、趣里、古舘寛治、小澤征悦、吹越満、葉山さら、水野響心、鄭亜美が名を連ねた。

公開された本予告は30秒、60秒、90秒の3パターン。軽妙なスピード感のなかで出演者たちがめまぐるしく活躍する様子が切り取られており、全出演者たちの人間関係がわかりそうでわからない、秘密が明かされていそうで明かされない、ますます「わからない！」構成となっている。

本作は6月27日にグランドシネマサンシャイン池袋での特別上映を皮切りに、全国順次公開される。（文＝リアルサウンド編集部）